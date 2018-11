Laila Orenos: Eine Trognerin am Ötztaler Radmarathon Laila Orenos ist leidenschaftliche Radfahrerin. Ihr Lieblingsrennen ist der Ötztaler Radmarathon. Diesen hat sie dieses Jahr zum fünften Mal in Serie gewonnen. Gwendoline Flückiger

Laila Orenos ist leidenschaftliche Radfahrerin. Bild:PD

Laila Orenos aus Trogen hat Anfang September zum fünften Mal den Ötztaler Radmarathon gewonnen. 2014 hat sie erstmals am Rennen teilgenommen. Die Teilnehmer werden ausgelost: Nur wer bereits einmal gewonnen hat, bekommt garantiert einen Startplatz. Diesen hat sich Orenos mit ihren fünf Siegen für das nächste Jahr also schon gesichert.

Laila Orenos hat den Ötztaler Radmarathon fünf Mal am Stück gewonnen. Bild: PD

Zum Radsport gekommen ist die Abacus-Empfangsmitarbeiterin vor elf Jahren aber per Zufall. Und dies, obwohl Fahrradfahren nie ihr Ding gewesen sei, wie sie sagt. Doch der Liebe wegen hat sie sich ein Fahrrad gekauft, um mehr Zeit mit ihrem damaligen Freund verbringen zu können. Sie fand Freude daran und begann, an Rennen teilzunehmen. «Als ich vor neun Jahren mein erstes Rennen gefahren bin, habe ich festgestellt, dass mir Wettkämpfe Spass machen», sagt die Trognerin. Sie erreichte am Engadiner Radmarathon den 15. Rang in der Gesamtfrauenkategorie. Stolz auf diesen Erfolg habe sie dann ihr Training intensiviert und professionalisiert. Mit dem Training sei auch ihr Ehrgeiz gewachsen.

Jedes Jahr ein klares Ziel vor Augen

Ihre ganze Saison ist auf den Ötztaler Marathon ausgerichtet. Nach der Saisonpause und dem anschliessenden Wintertraining beginnt im Frühling erneut der gezielte Trainingsaufbau. Diverse Rennen dienen ihr als Vorbereitung und gewisse Zwischenziele wie die Schweizer-Meisterschaft als Formtest. «Ich merke anhand meiner Leistungen an den kleineren Rennen, wie gut mein Training voranschreitet», so Orenos. Bisher scheint das Training gefruchtet zu haben, schliesslich gewann die Radfahrerin die letzten fünf Ötztaler Radmarathons. Und die haben es in sich: Die Rundstrecke ist alles andere als flach, mit 238 km und 5500 Höhenmetern eine körperliche Höchstleistung. Eine besondere Herausforderung seien die vielen langen Anstiege, sagt Orenos. Doch das ist für sie kein Nachteil: «Die bergigen Strecken liegen mir besser als flache Distanzen.»

Dennoch ist der Radmarathon kein Zuckerschlecken. Vor dem Rennen sei Laila Orenos jeweils nervös und während der langen Anstiege müsse sie sich auch immer wieder mit dem inneren Schweinehund auseinandersetzen. Sie gehe immer mit positiven Gedanken an die Rennen, sagt die Trognerin. «Ausserdem hat es bisher immer gut geklappt.» Diese positive Grundhaltung habe ihr am Ötztaler Marathon 2015 sogar ein besonders gutes Erlebnis beschert. «Es war wie ein Höhenflug – von Anfang bis Ende, ein richtiger Genuss», lacht sie. Doch dies war nicht jedes Jahr der Fall. Ein Tiefpunkt war 2017. «Besonders der letzte Anstieg zum Timmelsjoch war ein richtiger Kampf gegen mich selbst.»

Ob sie nach dem fünften Sieg nicht etwas Neues ausprobieren möchte, weiss die Trognerin noch nicht. Sie habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, sich auf kürzere Distanzen zu konzentrieren und so eine neue Herausforderung zu suchen. Aber bei den Marathons hat sie den Komfort, zu wissen, dass sie gute Voraussetzungen für den Sieg hat. Doch bevor sie diese Entscheidungen trifft und die nächste Saison in Angriff nimmt, geniesst Laila Orenos ihre Saisonpause.