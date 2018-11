Quartier rund um Gemeindehaus Herisau soll erneuert werden Die Häuserzeile Ecke Poststrasse/Schmiedgasse soll teilweise saniert und teilweise durch Neubauten ersetzt werden. Dazu verkauft die Gemeinde ein Stück Land und eine Liegenschaft.

Modell der geplanten Erneuerung. Am oberen Bildrand das Gemeindehaus. Bild: PD

Die Bauten auf der Südseite der Schmiedgasse – die Ecke Schmiedgasse 1 und 1a/Poststrasse 4, die Häuser Schmiedgasse 3, 5 und 7 sowie die Poststrasse 6b – sind in einem teils desolaten Zustand. Wegen der verschachtelten Bauweise und der komplexen Eigentumsverhältnisse war eine sinnvolle Neugestaltung lange nicht möglich. Inzwischen konnte gemäss einer Medienmitteilung der Gemeinde die AG für städtisches Wohnen mit Sitz in St. Gallen alle Häuser erwerben, mit Ausnahme des alten Polizeipostens an der Poststrasse 6b, den die Gemeinde 2010 vom Kanton gekauft hat.

Zwei der sechs Häuser, die Schmiedgasse 5 und 7, stehen unter kommunalem Schutz und sollen im Kern erhalten werden, da sie für den Gassenraum bestimmend sind. Ebenso wird das «Haus zur Lerche» an der Poststrasse 4 derzeit renoviert. Die anderen Gebäude werden abgerissen und durch Neubauten ersetzt, die sich an der traditionellen Bebauungsstruktur der Schmiedgasse orientieren.



Tiefgarage hinter dem Gemeindehaus

So sollen, wie die Gemeinde schreibt, mitten im Zentrum von Herisau zeitgemässe Wohnungen entstehen. Deren Attraktivität werde erhöht durch eine Tiefgarage hinter dem Gemeindehaus mit gegen 100 Parkplätzen. Die heute 29 Parkplätze auf Gemeindegrund werden 1:1 ersetzt. Vier Plätze bleiben als Kurzzeitparkplätze für Behinderte, Anlieferung und Kurzbesuche im Gemeindehaus erhalten. 20 Plätze stehen in der Tiefgarage rund um die Uhr der Öffentlichkeit zur Verfügung. Fünf zusätzliche Plätze in der Tiefgarage werden für spezielle Gemeindebedürfnisse reserviert, aber ausserhalb der Geschäftszeiten auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Für den Erwerb der Rechte an den 25 Parkplätzen beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat, 750 000 Franken zu genehmigen.

Der Platz über der Tiefgarage wird mit Ausnahme der vier Kurzzeitparkplätze beim hinteren Eingang des Gemeindehauses parkplatzfrei gestaltet und soll so als öffentlicher Raum das Zentrum und insbesondere die Wohnqualität der angrenzenden Wohnungen zusätzlich aufwerten. Die beiden bestehenden Linden müssen wegen der Bauarbeiten gefällt werden. Damit eine neue Linde mit dem nötigen Lebensraum gepflanzt werden kann, wird auf einzelne Parkplätze in der Tiefgarage verzichtet.

Weiter heisst es: Ebenfalls zum Projekt gehört die Vergrösserung des Anbaus der Assekuranz hinter dem Postgebäude. Dieser Anbau wird um etwa 25 Meter in den Hofraum verlängert und erlaubt der Assekuranz sowie der AR Informatik AG den dringend erforderlichen Ausbau ihrer Büroräumlichkeiten. Zudem schafft diese Verdichtung erst die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Erstellung der Tiefgarage und der Wohnungen mit Parkplätzen.

Gemeinderat hat Verträge unterzeichnet

Um das Projekt zu ermöglichen, hat der Gemeinderat Kaufrechts- und Dienstbarkeitsverträge mit der AG für städtisches Wohnen unterzeichnet. Damit kann der Investor nach Vorliegen der Baubewilligung das Grundstück Poststrasse 6b sowie 1100 Quadratmeter Land für insgesamt 1,75 Millionen Franken erwerben. Ein Teil davon fliesst für die grundbuchamtlich gesicherte Nutzung der 25 Tiefgaragenplätze zurück an die Bauherrschaft und Betreiberin der Tiefgarage.

Ziel der Investoren ist es, im kommenden Jahr das Baugesuch einzureichen und öffentlich aufzulegen. Gleichzeitig muss der «Teilzonenplan Schutz» mit der nötigen Schutzentlassung der Bäume und den, wie es heisst, unbedeutenden hofseitigen Teilen der Gebäude Schmiedgasse 5/7 öffentlich aufgelegt werden. Begleitend zur Planauflage wird eine Informationsveranstaltung durchgeführt werden.

Das nun vorliegende Projekt ist laut Mitteilung das Resultat fünfjähriger Vorarbeiten. (gk)