«Prüft da jemand eine Anzeige?»: So heftig reagiert das Netz auf den Corona-Hotspot Schwellbrunn

Appenzell Ausserrhoden steht in den nationalen Schlagzeilen. Grund sind die hohen Corona-Zahlen, die auf das Fehlverhalten an einer Hochzeit zurückzuführen sind. In den Sozialen Medien fallen die Reaktionen heftig aus.