Porträt «Wenn ich jeweils im Pflegeeinsatz stand, ging mir das Herz auf»: Nach 36 Jahren als Leiterin der Spitex Vorderland geht Monika Niederer in Pension Am Freitag ist der letzte Arbeitstag von Monika Niederer als Geschäftsführerin der Spitex Vorderland. Die 63-Jährige erzählt, wie sich die Organisation mit den Jahren verändert hat und was sie an ihrer Arbeit auf keinen Fall vermissen wird.

Monika Niederer war zuerst Leiterin der Gemeindekrankenpflege Heiden und seit 2000 der Nachfolgeorganisation Spitex Vorderland. Bild: Tobias Hug

Die Gegensätze könnten grösser kaum sein. 1986 arbeiteten zwei Gemeindekrankenschwestern für den Krankenpflegeverein Heiden. Wie damals üblich, waren es Allrounderinnen, welche die unterschiedlichsten Pflegeeinsätze leisteten. Als Büro diente dabei ihr Zuhause. Ganz anders ist dagegen die Nachfolgeorganisation, die Spitex Vorderland, aufgestellt. Sie beschäftigt rund 50 Mitarbeitende, arbeitet mit spezialisierten Teams und hat ihren Sitz in neuen Büroräumlichkeiten an der Asylstrasse in Heiden. Stark geprägt hat diese Entwicklung Monika Niederer, die am Freitag nach 36 Jahren als Geschäftsführerin in Frühpension geht.

Es ist ein Abschied, bei dem die Freude über den neuen Lebensabschnitt überwiegt. Die 63-Jährige sagt:

«Ich bin froh, die Führungsfunktion abgeben zu können.»

Sie bezeichnet in diesem Zusammenhang ihre Nachfolgerin Brigitte Bühler, die Anfang Juni ihre Stelle angetreten hat, als Glücksfall.

Spitex Vorderland macht 115 Einsätze pro Tag

Der Teamgedanke. Er hat im Führungsverständnis der abtretenden Geschäftsführerin stets eine grosse Rolle gespielt. Niederer betont wenige Wochen vor ihrem Ausscheiden im persönlichen Gespräch:

«Die Spitex Vorderland ist ein Gemeinschaftswerk.»

Sie ist deshalb besonders stolz, ein «super professionelles» Team zurückzulassen, das in den Bereichen Gesundheits- und Krankenpflege, ambulante und psychiatrische Pflege sowie Hauswirtschaft Dienstleistungen im gesamten Vorderland anbietet.

Von solchen Strukturen konnte die gelernte Psychiatrieschwester und Pflegefachfrau HF 1986 nur träumen, als sie die Stelle der Gemeindekrankenpflege antrat. Rund sieben Klientenbesuche machte das Zweierteam damals täglich. Zum Vergleich: Bei der Spitex Vorderland sind es heute durchschnittlich 115. Die Arbeit der Gemeindekrankenpflege sei aber bereits professionell gewesen, erinnert sich Niederer. Und günstig. Wenn sich ein Klient beispielsweise pflegen liess, kostete dies etwa fünf Franken. Abgerechnet wurde direkt mit der Gemeinde. Es war eine Zeit, in der die Pflege als typischer Frauenberuf galt und daher weniger wahrgenommen wurde.

Fusion brachte einige Vorteile

Mit der Zeit ändert sich dies aber immer mehr. Heute ist die Spitex aus der Öffentlichkeit kaum mehr wegzudenken. Zur besseren Wahrnehmung beigetragen hat nicht zuletzt die Fusion der Krankenpflegevereine Heiden, Rehetobel, Wolfhalden und Walzenhausen im Jahr 2000 zur Spitex Vorderland. Als für die grössere Einheit eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer gesucht wurde, meldete sich Monika Niederer von sich aus. Auch darum, dass nicht «irgendein Mann von aussen kommt», wie sie heute schmunzelnd erzählt.

Der Zusammenschluss habe sich gelohnt, sagt Niederer rückblickend. Er ging zur Jahrtausendwende geräuschlos über die Bühne. Als Vorteil der Fusion nennt Niederer die Tatsache, dass nun sämtliche Pflegedienstleistungen und etliche Ausbildungsplätze angeboten werden können. Die Spitex habe im Vorderland nun eine sinnvolle Grösse, findet Niederer. Dadurch stieg jedoch der Platzbedarf. Nachdem die Räumlichkeiten am früheren Standort im Gebäude der ehemaligen Druckerei Weber zu eng wurden, erfolgte 2019 der Umzug an die Asylstrasse.

Aufgaben haben sich verändert

Durch das anhaltende Wachstum der Spitex Vorderland veränderte sich auch die Rolle von Monika Niederer. Als Geschäftsführerin eines Betriebs mit mittlerweile 50 Angestellten musste sie mehr und mehr Managementaufgaben übernehmen: Personal rekrutieren, Mitarbeitende führen, Budgets erstellen. Ihren «geliebten Beruf» konnte Niederer dagegen immer weniger ausüben. Immer selten konnte sie sich selber um Klientinnen und Klienten kümmern.

«Wenn ich jeweils im Pflegeeinsatz stand, ging mir das Herz auf.»

Damit ist nun Schluss. Am Freitag beginnt für die frisch Pensionierte ein neues Kapitel auf ihrem Lebensweg. Sie verabschiede sich mit hohem Respekt, Wertschätzung und Dankbarkeit bei all jenen, welche die Spitex-Arbeit mitgeprägt hätten und ihr verbunden seien, betont Niederer.