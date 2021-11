Was der Auslöser für den Streit vom Donnerstag gewesen war, wie sich der Konflikt in der Wohnung abgespielt hat, kann Mediensprecher Marcel Wehrlin auf Nachfrage nicht sagen. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen. Nur soviel ist klar: In der Wohnung befanden sich auch zwei Kinder. «Die Drohung hat sich aber nicht gegen sie gerichtet.» Ob der Täter auch der Vater der beiden Kinder ist, wird derzeit abgeklärt. Gemäss Polizei ist aber die bedrohte Frau die Mutter der Kinder. Nach der Schussabgabe konnte die Frau die Polizei gemäss Wehrlin selbständig benachrichtigen. Die Frau und die beiden Kinder befinden sich derzeit an einem sicheren Ort. (Kapo AR/red)