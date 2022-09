Polizei sucht Zeugen Jesusfiguren abgebrochen und mitgenommen: Unbekannte beschädigen Grabmäler auf dem Appenzeller Friedhof Auf dem Appenzeller Friedhof wurden in der Nacht auf Dienstag 13 Grabmäler beschädigt. Die unbekannten Randalierer hatten es auf Jesusfiguren und Kreuze abgesehen. Nun sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

In der Nacht auf Dienstag verübten bisher unbekannte Vandalen diverse Beschädigungen an Grabmälern auf dem Friedhof in Appenzell. Wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in einer Mitteilung schreibt, wurden sieben Jesusfiguren von Holzkreuzen abgebrochen und teilweise mitgenommen. Warum diese entfernt wurden, stellt die Polizei vor ein Rätsel. Sie bestehen gemäss Mediensprecher Roland Koster aus einem «leicht giessbaren Metall» und würden keine wertvollen Materialien beinhalten.

Nach Sonnenuntergang kam es hier zu den Beschädigungen: Der Appenzeller Friedhof bei Tageslicht. Bild: Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden

Bei sechs Grabsteinen seien die Kreuze abgebrochen und liegengelassen worden. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Franken geschätzt.

Appenzell war in den vergangenen Monaten öfters in den Schlagzeilen bezüglich Vandalenakten. Jüngst wurden anfangs September Sprayereien im Dorf festgestellt. Gemäss Koster kommen solche Sachbeschädigungshäufungen alle paar Jahre wieder vor. Andere Gemeinden und Kantone veröffentlichen vielfach keine Meldungen mehr über solche Delikte. «Bei uns ist es aber selten. Darum ist es uns eine Mitteilung wert.»

Die Kantonspolizei sucht Zeuginnen und Zeugen: Hinweise werden unter der Telefonnummer 071 788 95 00 entgegengenommen. (kapo/ok)