Polizei Graffiti, Farbe auf dem Boden und ein Einbruchversuch: Drei Fälle von Sachbeschädigung am Schulhaus Kreuzweg in Herisau Während der Sommerferien kam es beim Schulhaus Kreuzweg in Herisau zu drei Fällen von Sachbeschädigung. Eine Kameraüberwachung des Areals, wie dies in Appenzell praktiziert wird, ist dennoch kein Thema.

Beim Schulhaus Kreuzweg kam es zu mehreren Sachbeschädigungen. Bild: Ramona Koller

Sprayereien und Farbe, die auf dem Boden verteilt wurde – das Team des Schulhauses Kreuzweg in Herisau sah sich während der Sommerferien mehrfach mit Sachbeschädigungen an und um die Liegenschaft konfrontiert. Laut Johannes Wey, dem Kommunikationsverantwortlichen der Gemeinde Herisau, kommt es jährlich zu rund einem halben Dutzend Sachbeschädigungen an Liegenschaften der Schule Herisau. Die prozentualen Schwankungen dabei seien aufgrund der tiefen Zahl beträchtlich.

Bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden wurden während der Sommerferien sechs Fälle von Sachbeschädigungen in Herisau zur Anzeige gebracht – drei davon beim Schulhaus Kreuzweg. Mediensprecher Marcel Wehrlin:

«Bei anderen Schulhäusern in Herisau gab es nach aktuellen Kenntnissen keine speziellen Vorkommnisse.»

Im Patrouillendienst werden die Erkenntnisse und Feststellungen miteinbezogen, weshalb wie in diesem Fall das Augenmerk auch auf die Schulhäuser verstärkt werde. Zusätzlich zu den Sachbeschädigungen durch Sprayereien und Farbe am Boden sei es beim Schulhaus Kreuzweg auch zu einem Einbruchversuch gekommen. «Eine Kellertür wurde aufgedrückt», sagt Wehrlin.

Keine Publicity für Sprayer

Während der Ermittlung werden beispielsweise die Sprayereien mit jenen in anderen Delikten verglichen. «Die Abklärungen sind zeitintensiv. Es gilt, verschiedene Puzzleteile zusammenzusetzen. Manchmal bringen uns Erkenntnisse in einem Fall in einer Ermittlung zu einem anderen Fall weiter», so Wehrlin. Die breite Öffentlichkeit wird nicht miteinbezogen. Der Mediensprecher sagt:

«Die meisten Sprayer wollen, dass ihr Werk möglichst viel Bekanntheit erfährt. Würden wir Bilder in der Zeitung veröffentlichen, hätte das genau diesen Effekt und könnte andere motivieren.»

Bei der Gemeinde Herisau kann man nicht beziffern, welche Kosten durch Sachbeschädigungen an den Liegenschaften der Schule entstehen. «Die Kosten fliessen in den ordentlichen Unterhalt. Man kann von einem tiefen fünfstelligen Betrag ausgehen, der jedes Jahr für die Instandstellungen anfällt», so Wey. In jedem Fall aber seien solche Vorkommnisse ein Ärgernis für das Hauswartteam, die Lehrpersonen und Schulkinder.

Massnahmen wie eine Kameraüberwachung der Areale, wie dies in Appenzell praktiziert wird, seien vor längerem andiskutiert, aber schnell wieder verworfen worden. Die Chance, dadurch sachdienliches Bildmaterial zu erhalten, sei klein, wie auch die Kantonspolizei bestätigt habe. Demgegenüber stünden erhebliche Kosten für die Installation und den Betrieb von Videokameras.