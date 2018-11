Politiker dringend gesucht Bei den Gesamterneuerungswahlen im kommenden Frühjahr gilt es, in Teufen vier Gemeinderatssitze neu zu besetzen. Die Parteien sind auf der Suche nach möglichen Kandidaten. Es gibt aber auch eine Lücke im Kantonsrat. Vielleicht sogar deren zwei. Astrid Zysset

In Teufen gilt es auf kommendes Jahr hin einige politische Ämter neu zu besetzen. Die Suche nach möglichen Kandidaten läuft. (Bild: PD)

Vier von neun Gemeinderatsmitgliedern treten an den kommenden Gesamterneuerungswahlen im Frühling nicht mehr an. Die Parteien sind nun gefordert. Sie müssen mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger präsentieren. Doch das ist nicht einfach.

Die FDP Teufen führt aus, dass die Suche schon vor sechs Wochen angelaufen sei. «Bei Gesamterneuerungswahlen tritt in der Regel ein Drittel nicht mehr an. Darum haben wir den Suchprozess früh gestartet», so Parteipräsident Oliver Schmid. Gesucht werde parteiübergreifend, in Zusammenarbeit mit der SP, der SVP und dem Gewerbeverein. Reges Interesse sei aber nicht auszumachen. «Ein Amt im Gemeinderat ist zeitintensiv. Davor schrecken viele zurück», so Schmid. Dennoch sei er «vorsichtig optimistisch», wie er selbst sagt, dass sich ausreichend Kandidatinnen und Kandidaten finden lassen. Bis Ende Dezember würden die Gespräche noch laufen, sodass Mitte Januar im Rahmen einer parteiübergreifenden Veranstaltung der Bevölkerung die mögliche Nachfolge für die abtretenden Gemeinderäte präsentiert werden kann.

Aber nicht nur potenzielle Gemeinderäte würden dann vorgestellt. Auch ein Sitz im Kantonsrat gilt es zu besetzen. Wie Walter Grob auf Anfrage hin bestätigt, werde er an den Gesamterneuerungswahlen nicht mehr antreten. Er wird im kommenden Juni 65 Jahre alt. «Irgendwann wird es Zeit, den Jüngeren Platz zu machen», sagt er. Schmid weiss um die Pläne Grobs. Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten auszumachen, sei hier aber leichter als im Gemeinderat. Nichtsdestotrotz: Die Anfragen und Gespräche beanspruchen viel Zeit. «Die letzten zehn Tage waren intensiv. Und ich glaube, das wird noch eine Weile so weitergehen», so Schmid.

SP geht mit einer Liste vor

Bea Weiler, Präsidentin der SP Teufen, gibt an, dass man von den vielen Abgängen im Gemeinderat überrascht worden sei. «Wir haben mit einigen gerechnet, aber nicht mit vier.» Kontinuierlich frage sie jeweils potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten für ein öffentliches Amt an. Auch ausserhalb der SP. Und das schon seit Jahren. Wird ein Wohlwollen signalisiert, vermerkt Weiler die jeweiligen Namen auf einer Liste. «Diese Liste wird jetzt abgearbeitet. Wir haken nach, wer sich vorstellen könnte, ein Amt im Gemeinderat zu übernehmen.» Konkrete Zusagen liegen aktuell noch keine vor. Aber Weiler zeigt sich optimistisch, dass es solche geben wird. Wichtig jedoch: Findet sich eine passende Kandidatin oder ein Kandidat, wird Rücksprache mit den anderen Parteien, namentlich der FDP und dem Gewerbeverein, gehalten. Deren Unterstützung brauche es. Ohne diese gelte eine Wahl in einer Gemeinde wie Teufen, welche mehrheitlich aus FDP-Wählern besteht, als unwahrscheinlich. Weiler selbst hatte diese Erfahrung gemacht. Sie stellte sich 2016 zur Wahl in den Gemeinderat, bekam jedoch nicht ausreichend Stimmen. Für sie eine «bittere Erfahrung», wie sie heute sagt. «Darum präsentiert die SP nicht einfach Kandidaten, damit es einen Wahlkampf gibt. Unser Ziel muss sein, einen ausgewogenen Gemeinderat zu haben.»

Die SVP Teufen war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Sie ist aber ebenfalls gefordert. Allenfalls auch für das Wiederbesetzen eines Sitzes im Kantonsrat. Gerüchten zufolge soll sich Edgar Bischof (SVP) nicht mehr zur Verfügung stellen. Jener will dies derzeit aber weder bestätigen noch dementieren. «Ich fälle meinen Entscheid in den nächsten Wochen. Derzeit kann es auf beide Seiten kippen – für oder gegen einen Wiederantritt.»