Ausserrhoden Urnäscher Bevölkerung stimmt gegen die Pensumserhöhung von Gemeindepräsident Peter Kürsteiner Am Sonntag befanden die Urnäscherinnen und Urnäscher darüber, ob das Pensum des Gemeindepräsidiums von 40 auf 60 Prozent erhöht werden soll oder nicht. Mit 344 Nein- bei 304 Ja-Stimmen sprach sich die Bevölkerung dagegen aus.

Ob das Pensum vom Gemeindepräsidenten in Urnäsch erhöht werden soll oder nicht, stimmt die Urnäscher Bevölkerung mit einem klaren Nein dagegen. Bild: PD

Das Urnäscher Stimmvolk hat am Sonntag darüber abgestimmt, ob das Pensum von Gemeindepräsident Peter Kürsteiner ab 1. Januar 2023 von 40 auf 60 Prozent erhöht werden soll. Die Kosten für die Aufstockung des Pensums hätten im Jahr rund 37'000 Franken betragen. Gegen die Erhöhung hatte die IG das Referendum ergriffen. Das Thema war im Dorf kontrovers diskutiert worden.

Das Urnäscher Stimmvolk hat am Sonntag die Erhöhung mit 344 Nein- bei 305 Ja-Stimmen abgelehnt. Die Stimmbeteiligung lag bei 41 Prozent. Peter Kürsteiner, Gemeindepräsident, sagt:

Peter Kürsteiner, Gemeindepräsident, Urnäsch. Bild: PD

«Aufgrund der Rückmeldungen überrascht mich das Resultat nicht. Ich habe damit gerechnet, dass die Vorlage abgelehnt wird.»

Dieses Abstimmungsresultat bedeute, dass vorerst alles beim Alten bleibe, erklärt der Gemeindepräsident weiter. Er sagt: «Ich bin insofern über das Abstimmungsergebnis enttäuscht, weil es uns nicht gelungen ist, den Kern der Sache der Bevölkerung verständlich mitteilen zu können.»

Es sei eine Tatsache, dass ein 40-Prozent-Pensum als Gemeindepräsident nicht ausreiche, führt Kürsteiner weiter aus. Er könne sich nicht vorstellen, dass es einen Nachfolger geben werde, der ein 60-Prozent-Pensum bewältigt, obwohl er nur für ein 40-Prozent-Pensum bezahlte werde. Spätestens dann sei dieses Thema wieder aktuell, ist sich der Gemeindepräsident sicher.

Gute Voraussetzungen für Neubesetzung ist mit dieser Abstimmung gescheitert

Mit der Ablehnung der Erhöhung – ohne Reduktion der Anzahl Ratsmitglieder – wird der Gemeinderat erneut über die Bücher gehen müssen, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Ziel des Gemeinderates wäre es gewesen, in Urnäsch in einem zweiten Schritt 2026 und 2027 – allenfalls unter Einbezug einer allfälligen Reduktion der Anzahl Ratsmitglieder – das Pensum von 60 auf 80 Prozent (Hauptamt) zu erhöhen und damit gute Voraussetzungen für eine Neubesetzung zu schaffen.

Gemeinderat entscheidet, wie es weitergeht

Regina Dörig, IG Kostenbewusste Gemeindeführung. Bild: Martina Basista

Urs und Regina Dörig bilden den Kopf des Referendumskomitees und waren klar gegen die Erhöhung des Pensums. Sie sagt:

«Es freut uns, dass die Vorlage abgelehnt wurde. Obwohl wir sehen, dass es eine Erhöhung des Pensums braucht, ist es uns vor allem darum gegangen, ein Hauptamt zu verhindern.»

Für eine Gemeinde der Grösse Urnäsch sei ein 60-Prozent-Pensum absolut genug, erklärt Dörig weiter. Sie hätten keine andere Wahl gehabt. als das Referendum zu ergreifen. Für sie sei es wichtig, dass der Gemeinderat noch mal über die Bücher geht.