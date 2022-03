Politik Nun also doch: Budget-Referendum schafft es in Herisauer Gemeindeordnungsentwurf Im zweiten Teil der ersten Lesung hat der Herisauer Einwohnerrat den Antrag, das Budget dem fakultativen Referendum zu unterstellen, knapp angenommen. Überraschenderweise war es die FDP, die einen Rückkommensantrag stellte. Der Einwohnerrat hat einstimmig beschlossen, den Entwurf der Volksdiskussion zu unterstellen und anschliessend in einer 2. Lesung zu beraten.

Die Live-Übertragung im Gemeindehaus wurde mit viel Aufmerksamkeit und Interesse mitverfolgt. Bild: Viviana Troccoli

In Herisau wird aktuell die Gemeindeordnung revidiert. Der Einwohnerrat berät über den Revisionsentwurf der parlamentarischen Kommission. Rund die Hälfte aller Artikel wurde bereits an der Sitzung im Januar behandelt, Artikel 21 bis 42 am Mittwoch. Zu reden gab vor allem das fakultative Referendum für das Budget. Aufgrund von Abwesenheiten waren von den 31 Einwohnerrätinnen und -räten nur 21 anwesend. Auch Einwohnerratspräsidentin Karin Jung befand sich in Isolation und wurde durch die Vizepräsidentin, Jeannette Locher, vertreten.

Ein Biber für die FDP

In der Sitzung vom Januar stellte die Fraktion Gewerbe/PU den Antrag, das Budget dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Die Fraktion erhielt Unterstützung von der SVP. Von der SP und der FDP sprachen sich damals gegen das Anliegen aus. Der Antrag wurde schliesslich mit 17 zu 13 Stimmen abgelehnt. Umso überraschender, dass die FDP am Mittwoch einen Rückkommensantrag stellte. In der Januarsitzung argumentierte die Fraktion, dass die Debatte wichtig sei, und diese nicht auf schriftlichem Weg mit der Bevölkerung stattfinden könne. Im Nachgang der letzten Sitzung hätten Gespräche mit der Bevölkerung stattgefunden, erklärte Raphael Froidevaux. Er erwähnte zudem, dass bei den letzten 20 Geschäften, die dem fakultativen Referendum unterstellt gewesen seien, dieses lediglich drei Mal ergriffen worden sei. In Anbetracht dieser Tatsache und nach eingehender Diskussion und Konsultation von Reglementen anderer Gemeinden mit Parlamenten habe die Fraktion entschieden, einen Rückkommensantrag und Änderungsanträge zu stellen.

Die FDP beantragte zudem, dass die beanstandeten Posten in einem allfälligen Referendumsbegehren zu bezeichnen seien. Bei einem Herabsetzungsbegehren des Steuerfusses müsse in Zahlen aufgezeigt werden, wie der Voranschlag zu ändern sei, um den Ertragsausfall auszugleichen.

Sie SVP verzichtete ihrerseits in Anbetracht des Antrags der FDP auf einen Rückkommensantrag. Man sei erstaunt und erfreut über das Handeln der FDP. Die SVP überreichte der FDP einen Biber mit dem Appenzeller Bären als ein Symbol für Stärke, Kraft und Ausdauer mit den Worten: «Wir erinnern die FDP daran, dass, wenn die SVP wieder einmal bodenständige und faktisch einwandfreie Voten bringt, sie von Anfang an die Kraft dazu aufbringen kann, die SVP zu unterstützen.»

Knapp in Entwurf aufgenommen

Die Fraktion Gewerbe/PU hatte im Vorfeld der Sitzung ihrerseits ebenfalls einen Rückkommensantrag eingereicht. Für das Budget-Referendum sollen 500 statt der üblichen 200 Unterschriften nötig sein. Dies wird mit der Wichtigkeit des Budgets und des Steuerfusses für die Gemeinde begründet.

Marc Wäspi, Gewerbe/PU, stellte den Ordnungsantrag, dass zuerst über den Rückkommensantrag abgestimmt und anschliessend die Anträge der Fraktionen FDP und Gewerbe/PU gegenübergestellt und beraten werden. Dem Antrag wurde mit 11 zu 10 Stimmen knapp zugestimmt.

Es folgte eine intensive Debatte, in der diskutiert wurde, welche Hürden für das Ergreifen des Referendums zu hoch und welche angemessen seien. Nach guten 40 Minuten wurde schliesslich über die beiden Anträge abgestimmt. Der Antrag der FDP erhielt fünf, und jener der Gewerbe/PU-Fraktion elf Stimmen. Fünf Räte enthielten sich ihrer Stimme. Somit wird das fakultative Finanzreferendum mit dem Quorum von 500 Unterschriften in den Verordnungsentwurf aufgenommen.

Weitere Ergebnisse

Einem Antrag der FDP und der Geschäftsprüfungskommission, dass die GPK wie bisher Massnahmen beantragen und nicht nur empfehlen kann, wurde einstimmig zugestimmt. Zudem beantragte die Fraktion Gewerbe/PU dass die GPK nicht nur die Jahresrechnung und den Rechenschaftsbericht, sondern auch die allgemeine Finanzlage der Gemeinde prüfen solle. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Elf Ratsmitglieder sprachen sich für den Antrag der parlamentarischen Kommission, eine Einwohnersprechstunde mit einer Gemeinderätin oder einem Gemeinderat und einer möglichen Protokollpflicht zu schaffen, aus.

Die SVP erteilte dem Gemeinderat den Auftrag, die Kosten und den Nutzen einer Ombudsstelle zu prüfen. Auch die Frage, ob dabei Synergien mit einer allfälligen künftigen kantonalen Ombudsstelle genutzt werden könnten, sei zu prüfen.

Die Anträge, den Entwurf der neuen Gemeindeordnung der Volksdiskussion und anschliessend einer 2. Lesung zu unterstellen, wurde einstimmig angenommen.

Live-Übertragung im Gemeindehaus

Auf Wunsch aus der Bevölkerung wurde nebst dem Livestream auch eine Live-Übertragung im Einwohnerratssaal im Gemeindehaus Herisau durchgeführt. So wurde die Mitverfolgung auch Personen ermöglicht, welche über keinen Internetzugang verfügen. Eine Voranmeldung wurde dafür nicht benötigt, die Live-Übertragung war für alle Interessierten zugänglich.

In der Hälfte der Einwohnerratssitzung waren bereits sechs Personen vor Ort und haben angeregt die Wortmeldungen der Einwohnerräte mitverfolgt. Hie und da gab es auch immer wieder leise Kommentare. «Ich glaube, sie wollen es nicht annehmen», meinte eine ältere Zuschauerin bestimmt. «Ja, da hat sie aber wieder recht», sagte ein älterer Herr über eine Wortmeldung der Einwohnerrätin Silvia Taisch Dudli. Mal wurde ein Daumen nach oben gezeigt, ein anderes Mal still den Kopf geschüttelt. Eine Zuschauerin freute sich besonders, dass es möglich war, den Livestream im Gemeindehaus mitzuverfolgen: «Es ist definitiv eine gute Lösung. Viele dachten aber, das Gemeindehaus sei um 17 Uhr bereits geschlossen.»

Ob bei der nächsten Einwohnerratssitzung das Publikum wieder vor Ort dabei sein kann, bleibt aber aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen der Coronapandemie noch unklar.