Politik Letzte Sitzung des Amtsjahres: Herisauer Einwohnerrat genehmigt Rechnung Am Mittwoch nahm der Herisauer Einwohnerrat die Rechenschafts- und GPK-Berichte zur Kenntnis und genehmigte die Rechnung. Zudem wurden Interpellationen zu den Themen Busanschlüssen und Zubringer Appenzellerland beantwortet. Für einige Ratsmitglieder war es ihre letzte Sitzung.

Die GPK bemängelt die Bereitschaft von Herisauer Vereinen, ihre Eigenleistungen für das Sportzentrum zu erbringen. Rodriguez Daniel

Darum geht es:

In ihrem Bericht zum Geschäftsjahr 2021 äussert die Geschäftsprüfungskommission (GPK) neben Lob auch Kritik an der Arbeit der Verwaltung. Im Sportzentrum bemängelt die GPK die Zusammenarbeit mit den Vereinen. Die vertraglich vereinbarte Eigenleistung, beispielsweise in Form von Aufräumarbeiten und Mithilfe nach Events, sei ungenügend und werde nicht eingefordert. Dies war bereits in den GPK-Berichten der vergangenen beiden Jahre ein Thema.

Besonders die Kommunikation und Website spricht die GPK in ihrem Bericht an. Die neue Website sei «weder übersichtlich noch benutzerfreundlich gestaltet». Auch die Suchfunktion sei «nicht zufriedenstellend» und teils Inhalte nicht auf dem aktuellsten Stand. Die Kommunikation werde nach wie vor von verschiedenen Stellen bemängelt. Die GPK rät zu einem verstärkten Bewusstsein für Themen, auf welche die Einwohnerschaft sensibel reagieren könnte. Ebenfalls wünscht sie mehr positive Berichterstattung und die Prüfung von neuen Wegen für das in Kontakt treten mit der Bevölkerung.

Die GPK empfiehlt zudem, aufgrund der teils prekären Raumverhältnisse in den Verwaltungsgebäuden, dass die Gemeinde als Arbeitgeberin sich hinsichtlich neuer Arbeitsmodelle, Arbeitsplatzteilung und neuer Technologien klar positioniert und diese so entschärft. Ausserdem soll die Gemeinde ihre soziale Verantwortung bezüglich Arbeitsintegration wahrnehmen. Die GPK bemängelt, dass die Gemeinde weder Ausbildungs- noch Arbeitsplätze für integrationswillige Sozialhilfeempfänger zur Verfügung stellt.

Die Debatte und das Ergebnis:

Die Mitte/EVP-Fraktion wünscht sich einen aussagekräftigeren Bericht und schlägt deshalb die Prüfung einer externen Weiterbildung vor, damit die GPK die Rechtmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit in ihrem Bericht bestmöglich beurteilen kann. Die SP hingegen ist dafür, die Rollen der GPK und des Einwohnerrats genau zu reflektieren. Die Mitglieder der GPK sollten ihre Rechte und Pflichten kennen und ausüben können. Zudem soll externe Unterstützung für Submissionsverfahren geprüft werden. Die Feststellungen, welche die GPK in ihrem Bericht macht, werden von den Fraktionen nicht bestritten.

Darum geht es:

Die Rechnung schliesst entgegen dem budgetierten Verlust von 1,78 Millionen Franken mit einem Gewinn von 3,49 Mio Franken. Der Besserabschluss resultiert aus hohen Einnahmen bei den Sondersteuern, Sparbemühungen sowie weniger starken Auswirkungen der Coronapandemie als befürchtet.

Die Debatte und das Ergebnis:

Der Investitionsstau war, wie in den vergangenen Jahren auch, ein grosses Thema. Die Finanzkommission (Fiko) ist aber der Meinung, dass der Gemeinderat die Herausforderungen, zusätzlich zum Nachholbedarf bei den Investitionen, den Spardruck und die Schwierigkeiten bei der Budgetierung der Steuererträge aufgrund mangelnder Durchlässigkeit von Informationen, erkannt hat und entsprechend an diesen arbeitet.

Die SVP, FDP sowie die Fraktion Gewerbe/PU kritisieren die Lesbarkeit des Rechenschaftsberichts. Zudem fehle ein Fünfjahresvergleich. Die Mitte/EVP-Fraktion hingegen bezeichnete den Bericht unter anderem als übersichtlich, objektiv und meistens nachvollziehbar. Lediglich einige Zielsetzungen seien nicht aussagekräftig genug und kaum messbar. Dies war auch der Tenor bei den anderen Fraktionen. Die SP fordert den Gemeinderat dazu auf, nur noch sinnvolle und aussagekräftige Ziele zu formulieren und auf andere zu verzichten.

Auch das Thema Steuererhöhung wurde kurz angeschnitten. Der Gemeinderat will, wenn möglich, ohne Steuererhöhung fahren, während diese für die SVP auf keinen Fall und für die FDP eventuell in Frage kommen würde.

Der Aufwand im Bereich Dienstleistung und Honorare ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Die Frage nach dem Warum, gestellt von Claudia Graf (SP), wird von Gemeindepräsident Max Eugster wie folgt beantwortet: Der Mehraufwand resultiere aus Kosten im Zusammenhang mit dem Gesak, höheren Entschädigungen an die Verkehrsbetriebe, einem Aufschlag bei den Heizkosten sowie aus der IT und dem Kauf der iPads in der Primarschule.

Die Jahresrechnung wurde unter einer Enthaltung genehmigt. Der Rechenschaftsbericht wurde zur Kenntnis genommen.

Die Mitte Hinterland AR bemängelt in ihrer Interpellation die Anschlüsse am Bahnhof Herisau. David Scarano

Darum geht es:

Die Mitte Hinterland AR, namentlich Franz Rechsteiner und Claudia Stern, gehen in der Interpellation «Busanschlüsse am Bahnhof Herisau» auf die unbefriedigende Situation ein. Konkret bemängeln sie den Anschluss der lokalen Busverbindungen. Lediglich von und nach St.Gallen würden gute und schlanke Anschlüsse bestehen. Die Mitte-Fraktion fordert vom Gemeinderat konkrete Lösungsansätze. Die Schweiz sei für einen integrierten Taktfahrplan geeignet. «Sag Ja zum Zug», appellierte Rechsteiner in seinem Votum. Mit der Antwort des Gemeinderats zeigte er sich nicht ganz einverstanden und stellte einen Antrag auf eine allgemeine Diskussion im Rat. Der Antrag wurde abgelehnt, da mit elf Ja-Stimmen das absolute Mehr nicht erreicht wurde.

Die Antwort des Gemeinderats:

Der Gemeinderat vertritt die Auffassung, dass das Angebot des öffentlichen Verkehrs attraktiv sei. Ein Grossteil der Gemeinde sei gut erschlossen. Man sehe laut der zuständigen Gemeinderätin Stefanie Danner keine Veranlassung dazu, am Konzept Grundlegendes zu verändern. Der Fahrplan sei auf den Fernverkehr und den Umstieg auf die Züge der SOB ausgelegt. Die Korridore nach St.Gallen und Gossau seien die am meisten frequentierten. Würde man beispielsweise Verbesserungen für den am wenigsten genutzten Korridor ins Toggenburg vornehmen, gingen diese zu Lasten der anderen Korridore und deren zahlreichen Nutzenden. Auch wenn die Anschlüsse aus Optik eines einzelnen Fahrgasts suboptimal seien, könne man doch von einer sehr guten innerörtlichen Erschliessung und überörtlichen Verbindung zur Region sprechen.

Der Zubringer Appenzellerland würde das Verkehrsproblem in Herisau entschärfen. Bild: Viviana Troccoli

Darum geht es:

Die FDP Herisau stellt in ihrer Interpellation «Zubringer Appenzellerland – wie weiter?» Fragen zur Haltung der Gemeinde gegenüber diesem Thema. Die Interpellation wurde eingereicht, bevor der Gemeinderat gemeinsam mit anderen Betroffenen eine Vernehmlassungsantwort eingereicht hat. Viele Fragen wurden deshalb in der Zwischenzeit beantwortet. Interpellant André Fuchs bat den Einwohnerrat, die Wichtigkeit des Geschäfts anzuerkennen.

Die Antwort des Gemeinderats:

Der Gemeinderat bezeichnet das Fehlen des Projekts in der Planung als einen Affront. Mit Ernüchterung habe man laut Gemeindepräsident Max Eugster zur Kenntnis genommen, dass das Projekt in nächster Zeit nicht vorgesehen sei. Man habe im Schulterschluss auftreten wollen, deshalb habe man mit der Vernehmlassungsantwort zugewartet, so Eugster.

Für Karin Jung war es die letzte Sitzung als Einwohnerratspräsidentin. Bild: pd

Für Karin Jung war es coronabedingt die erste Sitzung als Einwohnerratspräsidentin im Einwohnerratssaal im Gemeindehaus. Da die reguläre Amtsdauer von zwei Jahren erreicht ist, war es zeitgleich ihre letzte. Susanne Weiler (Die Mitte) und Claudia Graf (SP) treten aus der Geschäftsprüfungskommission zurück. Monika Baumberger (FDP) ihrerseits gibt das Präsidium derselben ab. Die neuen Mitglieder für die GPK sowie die Nachfolge für Präsidentin Karin Jung werden in der nächsten Sitzung gewählt.

Aus dem Rat schieden aus: Raphaël Froidevaux (FDP), André Fuchs (FDP), Claudia Graf (SP), Susanne Weiler (Mitte/EVP), Ursula Fröhlich (EVP/Mitte), Nadja Bänziger (Mitte/EVP) und Dominik Zeller (SVP).