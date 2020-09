Plus zehn Prozent: In Appenzell Ausserrhoden sind die Coronafälle markant angestiegen - der Thurgau vermeldet für den Samstag 19 Neuinfektionen In der Ostschweiz nehmen die Coronafälle weiter zu. Appenzell Ausserrhoden verzeichnete in den vergangenen sieben Tagen gleich 14 Neuansteckungen. Betroffen sind vor allem junge und mobile Menschen. Der Kanton Thurgau meldete 48 Neuinfektionen, auch Appenzell Innerrhoden ist nicht mehr coronafrei.

EPA: Lino Mirgeler

Der Anstieg der Coronafälle in Appenzell Ausserrhoden ist markant: Um knapp zehn Prozent sind sie in den vergangenen sieben Tagen angestiegen – um 14 auf kumuliert 151. Pro Tag waren es zuletzt bis zu drei nachgewiesene Neuinfektionen.

Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst AR Bild: PD

Betroffen sind gemäss dem kantonalen Gesundheitsdepartement vor allem jüngere, sozial mobile Personen, die ein geringeres Risiko für einen schweren Verlauf haben. Dennoch ruft der Kanton die Bevölkerung dazu auf, vorsichtig zu sein, um einen starken Anstieg zu vermeiden. Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst, sagt:

«Mit zunehmender Verbreitung steigt auch wieder die Gefahr für Risikogruppen, sich in ihrem Umfeld mit dem Virus anzustecken.»

Doch wie reagiert der Kanton auf den Anstieg? Zurzeit wird die Situation genau beobachtet. Die Verantwortlichen tauschen sich wöchentlich in der zuständigen interdepartementalen Arbeitsgruppe aus, um die verschiedenen Massnahmen und Handlungsfelder abzusprechen und zu koordinieren, teilt das Gesundheitsdepartement mit. Nach wie vor wichtig sei auch das Contact-Tracing, mit dem versucht wird, die Verbreitung der Ansteckungen rasch einzudämmen.

Testkapazitäten werden ausgebaut

Im Hinblick auf den Herbst und Winter liegt laut dem Gesundheitsdepartement ein Augenmerk zudem auf einem Ausbau der Testkapazitäten mit dem Spitalverbund und der Appenzellischen Ärztegesellschaft. Weiterhin würden das Amt für Wirtschaft sowie die branchenspezifischen Abteilungen den Institutionen, Firmen und Veranstaltern im Hinblick auf die Schutzkonzepte beratend zur Seite stehen.

«Einen sprunghaften, unkontrollierten Anstieg wie im März gilt es dringend zu verhindern», sagt Georg Amstutz. Der Kanton appelliert dabei vor allem an die Eigenverantwortung der Bürger. Diese sei weiterhin zentraler Bestandteil für die Bewältigung der Pandemie. Milde Massnahmen wie etwa Maskenpflicht im öffentlichen Raum oder eine allfällige Personen- oder Sektorenbeschränkung für Veranstaltungen, wo der Abstand oder die Maskenpflicht nicht eingehalten werden können, sollten deshalb frühzeitig in Betracht gezogen werden. Es gelte eine optimale Balance zwischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen sowie gesundheitlichen Erfordernissen zu finden. Der Kanton selbst plant derzeit noch keine Verschärfung der Massnahmen, wird aber wenn nötig schnell und in Absprache mit den Nachbarkantonen reagieren.

Lehrer und Schüler in Quarantäne

In den Ausserrhoder Schulen ist die Situation derzeit unter Kontrolle. Seit Ende der Sommerferien gab es einen positiven Fall in einer Schule, wie das Gesundheitsdepartement mitteilt. Infolge dessen mussten mehrere Schüler und Lehrer für zehn Tage in Quarantäne gehen. Die sogenannte «Indexperson» hatte sich zu Hause angesteckt.

Die Quarantäne-Disziplin ist insgesamt hoch. Es gab bisher keine konkreten Quarantäne-Sünder und folglich wurden auch keine Bussen ausgestellt, teilt der Kanton mit.

Zwei neue Fälle in Innerrhoden

Appenzell Innerrhoden galt lange Zeit als coronafrei. Letzte Woche gab der Kanton den ersten Fall seit Ende April bekannt. In der Zwischenzeit ist eine weitere Person positiv getestet worden. Kumuliert weist der Kanton nun 27 laborbestätigte Fälle aus. Gestorben ist bisher niemand an Corona.

Auch im Kanton St.Gallen nehmen die Coronafälle weiter zu. In diesem Kanton lag die Anzahl der bestätigten Fälle kumuliert per 14.September bei 1421 Personen. Das waren 9 mehr als Vortag. In den letzten 14 Tagen waren es insgesamt 172 Neuinfektionen.

Thurgau: So viele Fälle wie während des Lockdowns

So viele neue Coronfälle wie am Samstag gab es im Thurgau letztmals am 9. April, als sich die Schweiz und der Thurgau noch in der Schockstarre des Lockdowns befand. Restaurants waren geschlossen, Fussballspiele abgesagt, das Wohnzimmer der Arbeitsplatz.

Und nun vermeldet der Kanton 19 Neuinfektionen für den vergangenen Samstag. Die Statistik des Kantons beziehen sich auf Meldedatum, die Tests können daher an unterschiedlichen Tagen erfolgt sein.

Auf Anfrage, worauf diese Häufung zurückzuführen sind, schreibt der Kanton: Der Anstieg über das Wochenende sei auf mehrere positive Fälle innerhalb eines Turnvereins, vereinzelte Fälle in Schulen und einer Kumulation von Einzelfällen zurückzuführen.

Was auffällt: In den Samstagszahlen finden sich je sechs Frauen und sechs Männer mit positivem Test– alle zwischen 60 und 69 Jahre alt.

Insgesamt zählte der Kanton in der vergangenen Woche 48 Neuinfektionen. Das veranlasste den zuständigen Fachstab Pandemie denn auch, am Dienstagnachmittag eine Mitteilung zu verschicken. Inhalt: Appell, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Denn: Der gemittelte Wert der Fallzahlen sei so hoch wie zuletzt im April. Bei diesem Wert handelt es sich um einen 7-Tage-Mittelwert, der Ausschläge an einem Tag relativieren soll. Dieser Wert zeigt einen Trend, wie sich die Infektionszahlen entwickeln.

Interessantes ist auch im umfangreichen Statistikmaterial zu finden, dass öffentlich einsehbar ist. So steigt die sogenannte Positivitätsrate im September wieder an. Dabei handelt es sich um das Verhältnis zwischen der Anzahl positiv getesteter Fälle und der Anzahl Tests insgeheim. Das heisst auch, die Positivitätsrate von der Intensität der Testung ab.

In der vergangene Kalenderwoche erhielten 2154 Personen eine erleichternde Nachricht: einen negativen Coronatest. Der letzte Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus datiert auf Ende Juli.

Auf Anfrage zur allgemeinen Lage hält der kantonale Informationsdienst fest: «Die Situation im Kanton kann nach wie vor als stabil bezeichnet werden.» Aufgrund der schweizweit steigenden Fallzahlen beobachte der Fachstab Pandemie die Situation aufmerksam. Zusätzliche Massnahmen hat der Kanton noch nicht angeordnet. Die Diskussion über zusätzliche Massnahmen seien Teil des regelmässigen Austausches des Fachstabes Pandemie.

Person mit Corona besuchte Jubiläums-Delegiertenversammlung des Thurgauer Fussballverbandes

Patrick Küng, Präsident des Thurgauer Fussballverbandes. Bild: PD

Der Thurgauer Fussballverband (TFV) wurde in Zeiten der Spanischen Grippe gegründet – vor 100 Jahren. Nicht genug, dass der Verband sein Jubiläumsjahr in Zeiten von Corona begehen muss.

Just an der 100. Delegiertenversammlung vom vergangenen Freitag in Sulgen war eine Person im Saal, die das Coronavirus in sich trug - ohne es zu jenem Zeitpunkt zu wissen. Auf Anfrage bestätigt TFV-Präsident Patrick Küng den Sachverhalt.

Die Konsequenz: Die Person mit dem positiven Test muss zuhause bleiben, ebenso ihr Sitznachbar. «Alle anderen Besucher des Anlasses wurden informiert», sagt Küng.

Zu den Gästen des Anlasses zählte auch prominenten Politgrössen wie etwa Grossratspräsident Norbert Senn und Nationalrat Christian Lohr, wie auf Fotos der Versammlung ersichtlich ist. Küng betont, dass man die entsprechenden Schutzmassnahmen eingehalten habe. Auch Masken und Desinfektionsmittel hätten zur Verfügung gestanden. Die Masken seien aber kaum genutzt worden.