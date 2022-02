Literatur Plötzlich Preisträgerin: Claudia Joller aus Urnäsch landet mit «Corona-Winter» einen Erfolg Die Primarlehrerin hat kürzlich den mit 10’000 Franken dotierten Preis der Zentralschweizer Literaturförderung erhalten. Das Schreiben zum Beruf machen möchte sie aber nicht.

Claudia Joller an ihrem bevorzugten Schreibplatz. Bild: Karin Erni

«Es ist das Haus mit der Jurte im Garten», sagt Claudia Joller am Telefon. Tatsächlich taucht, just als der Weg nach dem Skilift Osteregg im Schnee zu verschwinden scheint, ein Appenzellerhaus mit einer mongolischen Behausung davor auf. Hier wohnt die 50-Jährige mit ihrem Mann und der jüngeren Tochter Laraina.

Die Urnäscherin hat kürzlich den mit 10’000 Franken dotierten Preis der Zentralschweizer Literaturförderung erhalten, der alle zwei Jahre von den sechs Kantonen gemeinsam ausgeschrieben wird. Aber warum kommt die Auszeichnung aus der Zentralschweiz? «Ich bin in Stans im Kanton Nidwalden geboren und aufgewachsen, darum durfte ich mein Manuskript dort einreichen», erklärt Claudia Joller. Ins Appenzellerland sei sie vor über 20 Jahren der Arbeit wegen gezogen.

«Als ich das Lehrersemi abschloss, gab es kaum Stellen. Innerrhoden hat damals das Fach Frühenglisch eingeführt und brauchte Lehrpersonen, die gut Englisch sprechen und das Fach unterrichten können.»

So kam sie nach Steinegg. Danach wechselte sie ins Heim Columban in Urnäsch, wo sie 15 Jahre als Betreuerin arbeitete. Seit viereinhalb Jahren arbeitet sie in einem 55-Prozent-Pensum im Heilpädagogischen Internat Rosenhügel. Noch ist Claudia Joller dort als «normale» Lehrerin angestellt. Sie steht aber mitten im Masterlehrgang zur schulischen Heilpädagogin. Die Hobbyschriftstellerin hofft, nach Beendigung der Ausbildung in einem Jahr wieder regelmässige Tage zum Schreiben zu haben. «Jetzt muss ich mir die freie Zeit zwischen Arbeit, Studium und Familie richtiggehend zusammenklauben.»

Eine Jurte als Schreibstube

Schon als Kind habe sie schreibend ihre eigenen Welten geschaffen, erinnert sich Claudia Joller. Ein Deutschlehrer am Kollegi in Stans hat ihr Talent erkannt und gefördert. Später vermittelte ihr ein Fernkurs in kreativem Schreiben das nötige Rüstzeug, um literarisch tätig zu werden. 2016 wurde sie mit dem Text «Von Stöckelschuhen und anderen Hebammen» Tagessiegerin auf der Lesetour von Literaturland Ausserrhoden. Gerne schreibe sie gemeinsam mit Tochter Laraina, die ebenfalls eine literarische Ausbildung absolviert, sagt Joller.

«Wir mieten uns jeweils ein paar Tage irgendwo ein. So können wir uns gegenseitig vorlesen und weiterbringen. Ansonsten ist Schreiben eine sehr einsame Arbeit am Computer.»

Eine gute Schreibstube ist für Claudia Joller auch die Jurte im Garten, die eine Bekannte in der Mongolei gekauft und hier zwischengelagert hat. «Dort drin herrscht eine wunderbare Atmosphäre, am liebsten würde ich die Jurte grad behalten», schwärmt sie. Im fensterlosen Rundzelt, hinter dicken Filzmatten, entstehen Manuskripte für Kinder- und Jugendbücher. Veröffentlicht hat sie bis jetzt noch keines. «Ich habe mal einem Verlag ein Manuskript eingesendet, aber nie etwas gehört.» Die Konkurrenz in diesem Segment sei gross, vermutet sie. Doch schon bald könnten Verlage auf sie aufmerksam werden, denn als Preisträgerin wird sie vermehrt Lesungen halten, was den Bekanntheitsgrad steigert.

Eine Heldengeschichte aus der Schweiz

In ihrem 200-seitigen Romanmanuskript «Corona-Winter» beschreibt Claudia Joller den Weg der 17-jährigen Anna weg von der Familie ins Erwachsenenleben. Anna, deren Bruder an Drogen starb, flüchtet vor der dementen Mutter und einem unzugänglichen Vater mit ihrem Lieblingshasen über die Grenze nach Deutschland. Es handle sich um eine klassische Heldengeschichte, sagt die Autorin. «Die Hauptfigur muss sich in verschiedenen Prüfungen bewähren und kehrt geläutert zurück.» Der Text zeichne sich durch eine leichtfüssige, auch witzige Erzählweise aus, die den Ton von Annas Trauer über all ihre Verluste immer wieder durchscheinen lasse, schreibt die Kulturförderung der Zentralschweizer Kantone in einer Medienmitteilung.

Dereinst ganz vom Schreiben zu leben, kann sich Claudia Joller aber nicht vorstellen. «Ich liebe meinen Beruf und möchte ihn auf keinen Fall aufgeben.»