Plauschanlass Schwellbrunner Mountainbike-Event: Eine Hitzeschlacht mit vielen Siegern Prognostiziert waren am Samstag Temperaturen um die 30 Grad. Obwohl das sonnige Wetter eher in die Badi als auf den Velosattel lockte, strömten zahlreiche Bikerinnen und Biker nach Schwellbrunn.

Schöne Aussichten gab es unterwegs zu geniessen. Bild: Karin Erni

Der «Schwellbrunner» ist ein Plausch-Anlass, der ambitionierte Mountainbikerinnen und -biker ebenso anspricht, wie Familien mit Kindern. Der traditionelle Anlass geht nach einem coronabedingten Aussetzer im vergangenen Jahr in die 22. Austragung. «Dieses Jahr haben wir die schönsten Strecken rund um Schwellbrunn ausgesucht», sagt Organisator Bruno Tobler. Es stehen drei Varianten zur Auswahl: «Mini» mit 19 Kilometern und 650 Höhenmetern, «Classic» mit 31 Kilometern und 1250 Höhenmetern sowie «Challenge» mit 52 Kilometern und 2050 Höhenmetern. «Wegen der coronabedingten Unsicherheit im Vorfeld wollten wir den Aufwand möglichst gering halten. Rekognoszierung und Logistik brauchen noch mehr Zeit, wenn die Strecke zu weit weg führt», sagt Tobler. 500 unbezahlte Arbeitsstunden investieren die Helfer der Männerriege Schwellbrunn jeweils in den Anlass.

Auf nicht zu viele Teilnehmer gehofft

Rund 700 Teilnehmer holten sich am Samstag die Startkarte ab. Das seien etwas weniger als sonst, sagt Tobler:

«Wir haben bewusst keine Werbung gemacht. Seit Corona gibt es mehr Biker und wir wollten kein zusätzliches Publikum anlocken, um die Corona-Schutzmassnahmen einhalten zu können.»

In diese wurde viel investiert: Es gab mehrere Ausgabestellen für Karten, Essen und Getränke. Das gewährleistete, dass sich die Leute nicht zu nahe kommen.

Der Hochhamm als Höhepunkt

Die Schreibende entscheidet sich für die Classic-Strecke. Diese startet über den aussichtsreichen Pilgerweg und führt über einen Wiesentrail hinunter ins «Eisigeli». Dort beginnt der Aufstieg zum Höhepunkt des Tages, dem Hochhamm. Der Weg liegt am Morgen glücklicherweise mehrheitlich im Schatten, was das Strampeln einigermassen erträglich macht. Der Pegel des Bidons ist bereits gefährlich tief, als glücklicherweise die Fahne des Hochhamm eine wohlverdiente Pause verspricht. An mehreren Fassstrassen können Hunger und Durst gestillt werden. An den Festbänken herrscht beste Stimmung. Man kennt sich und auch wer sich nicht kennt, kommt schnell ins Gespräch. Weil der Tag noch heisser zu werden verspricht, geht es schon bald weiter.

Die Stimmung unter den Teilnehmern ist gut. Bild: Karin Erni

Über eine holprige Alpweide stechen die Bikerinnen und Biker hinunter zur Schönau. An Schurtanne und Tell vorbei geht es hinauf zum Hofstettli. Der Wiesenweg liegt in der prallen Sonne und manch einer wünscht sich hier einen Elektromotor. E-Biker sind jedoch – im Gegensatz zum Alltag – am «Schwellbrunner» in der Minderheit. Nach einer langen Abfahrt nach Schönengrund steht mit dem Aufstieg zur Ämisegg eine weitere Hitzeschlacht bevor. Zum Glück machen sich hier einige Kinder einen Spass daraus, die Biker mit kühlem Brunnenwasser zu bespritzen. Nun ist der grösste Teil der Höhenmeter geschafft und es geht relativ entspannt über Chäseren und Landscheidi zurück nach Schwellbrunn.

Hier werden die Biker mit kühlem Brunnenwasser empfangen. Bild: Karin Erni

Bruno Tobler kann am Abend ein erfreuliches Fazit ziehen. «Alles hat bestens geklappt. Wir hatten ausser ein paar Kratzern keine gröberen Unfälle. Das ist das Wichtigste, dass alle gesund wieder heimkommen.»