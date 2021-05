Pionierprojekt Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Der Bund testet klimaresistente Baumarten in einer Versuchsanlage in Innerrhoden Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft will den Wald der Zukunft erforschen. Eine erste Versuchsanlage mit 646 Bäumen entsteht in Appenzell Innerrhoden.

Mitglieder der Holzkorporation Zahmer Bann übernehmen die Pflanzaktion. Bild: Karin Erni

Das Gebiet Berneregg liegt auf 1140 Meter über Meer, in der Nähe des bekannten Leuenfalls im Weissbachtal. Hier haben vor einigen Jahren Sturm und Borkenkäfer gewütet. Davon zeugen die zahlreichen Baumstümpfe, die teilweise mit Gras überwachsen sind. Er habe sich schon 2016 gefragt, was man mit dieser Fläche machen könnte, sagt der Innerrhoder Oberförster Martin Attenberger. «Mir schwebte die Idee vor, einen Versuch mit einer neuartigen Bepflanzung zu starten.» Die Temperaturen steigen und die Sommer werden tendenziell trockener, das setze den Wald zunehmend unter Trockenstress, so Attenberger.

Martin Attenberger, Oberförster AI PD

«Die Lösung könnten Baumarten sein, die sich unter Bedingungen bewährt haben, wie sie bei uns in einigen Jahrzehnten voraussichtlich herrschen werden.»

Auf seine Anfrage bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) habe man ihm mitgeteilt, dass ein Testpflanzungsprojekt mit klimaresistenten Baumarten geplant sei, erinnert sich Attenberger. «Da die Holzkorporation Zahmer Bann, die Eigentümerin dieser Waldfläche, auf diese Weise die erste Fläche für dieses nationale Projekt zur Verfügung gestellt hat, erhielt diese Fläche die Nummer TP001.» Weitere 56 Flächen folgten in der ganzen Schweiz, um umfangreichere, statistisch gesicherte Aussagen treffen zu können.

Bäume aus verschieden Teilen Europas

Mit dem Projekt vor Ort betraut ist Kasper Scherrer, Revierförster von Schwende. «Der Versuch wird schweizweit mit 18 Baumarten aus je sieben verschiedenen Provenienzen (Herkünften) durchgeführt», erklärt der Forstingenieur. Die WSL hat sich für folgende Baumarten entschieden: Weisstanne, Bergahorn, Lärche, Fichte, Föhre und Douglasie. Ausser der letztgenannten sind alles einheimische Arten. Die Baumarten wurden aufgrund des Waldstandortes und der Grösse der Fläche festgelegt. «Das Besondere ist, dass die Pflanzen aus ganz verschiedenen Gebieten in Europa stammen», so Scherrer. So finden sich beispielsweise Weisstannen aus Kalabrien in Süditalien oder Lärchen aus Spanien unter den Forstpflanzen.

Kasper Scherrer, Revierförster von Schwende. PD

«Weil die Bäume in diesen Regionen mit ‹extremeren› Klimabedingungen als bei uns zurechtkommen müssen, gehen wir davon aus, dass sie bei künftig steigenden Temperaturen einen Vorteil gegenüber den heute hier wachsenden Exemplaren haben.»

Alle Testpflanzungen werden nach einem standardisierten Versuchsdesign angelegt. Die Bäume werden in Quadraten, sogenannten Plots, gepflanzt. Die 18 Plots sind mit je 36 Jungbäumen bepflanzt. Insgesamt umfasst die Versuchsanlage 646 Bäume.

Erkenntnisse für die Praxis erwartet

Finanziert wird das Projekt «Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten» vom Bund. Der Kanton und die Waldeigentümerin haben sich an den Pflanz- und Pflegekosten zu beteiligen. Weil der Versuch über 30 bis 50 Jahre laufen soll, wurde das 4600 Quadratmeter grosse Gebiet auf der Berneregg mit einem 2,4 Meter hohen Wildschutzzaun aus verwitterungsresistenten Kastanienpfählen umgeben, der vom Kanton finanziert wurde.

Die Holzkorporation Zahmer Bann, auf deren Gebiet die Berneregg liegt, stellt die Fläche zur Verfügung. Sie übernimmt ausserdem die Pflanzung der Jungbäume und die Pflege der Testfläche. Dazu gehört, vor allem am Anfang, die Konkurrenzvegetation zurückzuschneiden oder zu entfernen. Weiters übernimmt die Korporation die regelmässige Kontrolle des Zauns und dessen Unterhalt. Korporationspräsident Albert Streule freut sich über das Projekt: «Auch wenn wir es wohl nicht mehr selber erleben werden, wird dieser Versuch wertvolle Erkenntnisse für die Praxis liefern.»