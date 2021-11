Bauernmalerei Pionier der Senntumsmalerei: Stiftung für appenzellische Volkskunde erhält ein Werk von Johannes Müller als Leihgabe Im Volkskunde-Museum in Stein wird künftig ein Hauptwerk des Appenzeller Bauernmalers zu sehen sein.

Vor wenigen Tagen hat die Stiftung für appenzellische Volkskunde ein Hauptwerk des appenzellischen Bauernmalers Johannes Müller (1806–1897) als Leihgabe von den Erben von Hans Suhner erhalten. Hans Suhner war im Restaurant Säntisblick, Zürchersmühle, aufgewachsen und verbrachte seine letzten Lebensjahre im Seniorenheim Waldstatt. Das Bild zeigt die Ankunft von Alpfahrten auf der Alp vor einer ausladenden Bergkulisse mit Touristen auf den Gipfeln. Die Motive sind typisch für die klassische Bauernmalerei des 19. Jahrhunderts.

Johannes Müller gilt denn auch als einer der absoluten Klassiker. Er bemühte sich um eine naturalistische Darstellung der Land- und Alpwirtschaft. Dies betraf auch die Darstellung der Viehhabe. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten sich eigentliche Kriterien für schönes Vieh herausgebildet. «Schönheiten», wie sie heute noch an Viehschauen prämiert werden, sollten einen geraden Rücken, ein wohlgeformtes Euter und ein einheitlich braunes Fell haben. Müllers Kuhdarstellungen entsprachen diesen neuen Idealen.

Alteingesessenes Hundwiler Geschlecht

Obschon Johannes Müller selber den durchaus vermöglichen Besitz der Bauern und Sennen darstellte, war er selber eher arm. Ein eigenes Haus oder einen Bauernhof besass er nicht. Müller wurde am 4. Oktober 1806 als erstes von sieben Kindern des Johannes Müller und der Anna Kathrina Zuberbühler geboren. Drei seiner Geschwister starben als Kleinkinder, was damals keine Seltenheit war. Müller entstammte einem alteingesessenen Hundwiler Geschlecht. Sein Grossvater war Gemeindehauptmann und Landesbauherr hinter der Sitter. Sein Vater hingegen scheint nie ein Gemeinde- oder Landesamt innegehabt zu haben, doch besass er immerhin Haus und Boden, nämlich die Örtlismühle, wo Johannes Müller geboren wurde. Wenige Jahre nach Johannes’ Geburt zog die Familie nach Stein, wo sie noch eine eigene «Hämet» bewirtschaftete. 1814 starb die Mutter, zurück blieben drei Kleinkinder und der erst achtjährige Johannes. Über Johannes’ Jugend und Ausbildung zum Maler ist praktisch nichts bekannt. Er war zweimal verheiratet, zuerst mit Anna Katharina Näf. Die Vermählung fand 1829 an ihrem damaligen Wohnort Urnäsch statt. Wegen unehelicher Schwangerschaft der Braut musste das Paar an einem Mittwoch statt an einem Sonntag heiraten und der Bräutigam noch eine Geldbusse zahlen. Das Paar verdiente den kargen Familienunterhalt gemeinsam: er mit Malen, sie mit Weben.

Im Alter von sechzig Jahren zog Johannes Müller mit seiner zweiten Frau nach Stein, wo schon sein Vater den Lebensabend verbracht hatte. Die letzten Jahre lebte er in der Halten. Neben dem Malen reparierte Johannes Müller Uhren.

Johannes Müller hinterlässt ein bedeutendes Werk

Die letzte Nachricht über Johannes Müller ist einem Sterberegister zu entnehmen. Dort steht, dass er 91-jährig am 27. Dezember 1897 um sieben Uhr nachmittags an der Halten Nr. 171 an «Marasmus senilis» starb. Die Todesursache war also keine ersichtliche Krankheit, sondern altersbedingte Entkräftung und Abbau körperlicher Funktionen, was schliesslich zum Tod führte.

Johannes Müller hinterliess ein in Qualität und Quantität grossartiges Werk. Er war in den 1860er-Jahren einer der Pioniere der Senntumsmalerei. Die Leihgabe bereichert die Sammlung der Stiftung für appenzellische Volkskunde. Das Bild wird im Volkskunde-Museum für die Öffentlichkeit ausgestellt.

Literaturhinweis

Johannes Müller 1806–1897. Ausstellungskatalog Volkskunde-Museum Stein 1999, herausgegeben von Rudolf Hanhart, Stefan Sonderegger, Peter Witschi.