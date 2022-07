Pilgerreise Einladung zum Mitpilgern: Für den Frieden ins Flüeli Ranft laufen Sepp und Luzia Fuster organisieren zusammen mit Judith Wüst im Oktober eine Fusspilgerwallfahrt zum Friedensstifter Bruder Klaus.

Die Pilgerbegleiter Sepp und Luzia Fuster: «Bewusst wollen wir für den Frieden auf den Pilgerweg ins Flüeli Ranft gehen.» Bild: Vreni Peterer

«Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne, für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir.» Wohl die meisten kennen diese Zeilen aus dem Lied, mit dem Nicole im Jahr 1982 den Eurovision Song Contest gewann. Gemäss dem Refrain dieses Lied organisieren Sepp und Luzia Fuster zusammen mit Judith Wüst im Oktober eine Fusspilgerwallfahrt zum Friedensstifter Bruder Klaus.

«Pilgern bedeutet, den Alltag und die eigenen Gewohnheiten hinter sich lassen, Gemeinschaft erleben, in Gottes Schöpfung auftanken und die Augen für die kleinen Dinge öffnen. Bruder Klaus pilgerte, um den Willen Gottes und den inneren Frieden zu finden», fassen es Luzia und Sepp Fuster aus Eggerstanden zusammen. Während der siebentägigen Wallfahrt zum Flüeli Ranft wolle man der Erkenntnis von Bruder Klaus – «der Friede ist allweg in Gott» – gemeinsam nachgehen.

Sich aufeinander einlassen

Die Fusspilgerwallfahrt beginnt am Montag, 10. Oktober, im Jakobsbad und endet am Sonntag, 16. Oktober, mit der Heimreise vom Flüeli Ranft nach Appenzell. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten gut zu Fuss sein, da die Marschzeit pro Tag sechs bis acht Stunden dauert und jeder Pilger sein gesamtes Gepäck selber trägt. Während der Zwischenhalte gibt es jeweils Impulse rund um das Thema Frieden. Eine Anforderung an die Teilnehmer ist die Bereitschaft, sich auf sich selbst einzulassen und sich zugleich in die Gruppe einzufügen. Anmelden für die Teilnahme an dieser Friedens-Pilgerwallfahrt kann man sich bis am Sonntag, 24. Juli. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt, die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Am Montag, 5. September, um 19.30 Uhr findet im Mesmerhaus Appenzell ein erstes Kennenlern-Treffen statt. Das Pilgerleiter-Ehepaar steht zusammen mit Judith Wüst dann auch für weitere Informationen und Fragen zur Verfügung.

Miteinander ein Stück gehen

Für den langjährigen, erfahrenen Pilgerleiter Sepp Fuster bedeutet das Pilgern ein unterwegs sein in Gottes Schöpfung, das Kleine am Weg zu sehen, achtsam zu sein und im Rhythmus zu gehen. «Für mich ist das Pilgern aber auch das Verbunden sein mit Gott, und auf einem äusseren und innerem Weg zu sein», sagt Fuster. Während des Laufens könne er verdauen, was das Leben mit sich bringt, sei es im Positiven oder Negativen. «Beim Pilgern gelingt es mir zudem, mich den Fragen zu stellen, die in mir aufkommen und auf Kraftquellen bewusst zuzugehen, aufzutanken und dankbar zu sein.»

Für Luzia Fuster hat das Pilgern auch etwas Religiöses, das sie mit Gott verbindet. «Für mich bedeutet es zudem Entschleunigung, Zeit haben, zur Ruhe kommen, mich erfreuen an den Blumen, Pflanzen, Tieren, dem Wasser, dem Grün und einfach an der Schöpfung», verrät sie. Pilgern sei, wie man auch sonst im Leben unterwegs sein sollte: «Vorwärtsschauen, zurückschauen auf den gegangenen Weg und sich freuen am Geleisteten.» Das Pilgern in einer Gruppe bedeute, als Gemeinschaft unterwegs zu sein, auf den anderen zu hören und ihn zu achten, Erfahrungen teilen, da sein füreinander, sich von anderen berühren zu lassen und miteinander ein Stück Weg zu gehen. «Im Verlaufe einer solchen Woche ergeben sich vertraute Gespräche. Impulse können helfen, um über sich selber zu reflektieren und auch den inneren Weg zu überdenken, zu fördern oder zu stärken», sind sich das Pilgerteam Sepp und Luzia Fuster sowie Judith Wüst einig.

Auskunft und Anmeldung beim Pilgerbegleiter Sepp Fuster oder Luzia Fuster, Augstburg, Möserstrasse 1, 9050 Appenzell Eggerstanden, 077 414 46 61 (Whatsapp) oder sepp.fuster@outlook.com.