Pfarrkirche von Trogen empfängt die Gläubigen in frisch gereinigtem Ambiente

Das neue Vorstandsmitglied Renata Muntwyler, mit der scheidenden Anna Rose Schläpfer und Präsidentin Nora Olibet. Bild: Charlotte Kehl

Im Anschluss an den Gottesdienst fand am Sonntag um 11 Uhr die ordentliche Kirchgemeindeversammlung statt. 27 Stimmberechtigte verteilten sich mit Sicherheitsabstand in der Kirche, was sie fast voll wirken lasse, wie die Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft Nora Olibet zur Begrüssung erfreut feststellte.

Krise als Chance

In ihrem Jahresrückblick weist sie vor allem auf die zen­tralen Anliegen der Kirchengemeinschaft hin als ein Ort der Geborgenheit und des Vertrauens. «Veränderungs- und Vernetzungsarbeit sind uns wichtig», erklärt sie. Seit dem Lockdown sei es möglich, die Sonntagspredigt auch online zu geniessen. Anna Rose Schläpfer erläutert die Jahresrechnung, wo ein nicht budgetierter Überschuss von 6375 Franken ins Auge sticht. Rechnung sowie Budget werden von der Gemeindeversammlung genehmigt.

Vor dem Traktandum Neuwahlen wird Anna Rose Schläpfer mit grossem Dank und vielen guten Wünschen verabschiedet. Sie hatte sich vor elf Jahren aus dem Publikum heraus für das frei werdende Amt gemeldet und hat sich seither vor allem für die Seniorenarbeit starkgemacht. Ebenfalls hat sie das Ressort Finanzen äusserst zuverlässig unter ihre Fittiche genommen. Das sei ein arbeitsintensives Amt und ihr gebühre grosse Anerkennung und Dank. Neu gewählt wird einstimmig Renata Muntwyler. Sie will sich mit Elan in die Seniorenarbeit stürzen. Renata Muntwyler arbeitet als Sozialpädagogin und stellvertretende Heimleiterin im Werkheim Neuschwende und lebt seit vielen Jahren in der Gemeinde. «Ich hoffe, dass ich auf diese Weise dem Dorf etwas zurückgeben kann», lässt sie verlauten. Wer die Finanzen übernimmt, ist noch offen und wird in der nächsten Kirchenvorstehersitzung ausgehandelt.

Kirche wurde insgesamt heller und frischer

Erfreut berichtet die Präsidentin von der gelungenen Reinigung des Kirchenraumes. Der Auftrag an die Firma Fontana & Fontana aus Rapperswil-Jona lautete, ohne Oberflächenveränderung die Verschmutzung so zu beseitigen, dass an dem historischen Gebäude keine Schäden entstehen und Raumschale und Ausstattung wieder dem Bild nach der letzten Renovation vor dreissig Jahren entsprechen. Die Arbeiten begannen Mitte April und dauerten knapp drei Wochen. Der Innenraum sei in einem guten Zustand gewesen, was auf regelmässigen Unterhalt und sorgfältige Pflege schliessen lässt, lobten die Fachleute. Die Verschmutzung seit der letzten Renovation sei nicht nur den Kerzen zuzurechnen. Schmutz und Staub werde mit der Wärme hochgetragen und setze sich an den kalten Wänden fest. Fünf bis sechs Männer arbeiteten jeweils auf zwei Hebebühnen, um Wände, Decken, Stuckatur, Holzsachen, Gemälde, Vergoldungen abzusaugen. Dann wurde trockengereinigt und, wo nötig, nass nachbehandelt. Kleinere Schäden mussten farblich ausgebessert werden. Nora Olibet war bei ihren Besuchen tief beeindruckt von der sorgfältigen und fachgerechten Arbeitsweise: «In der Kirche ist immer eine sehr schöne Stimmung zu spüren gewesen».

Die Kosten für die Sanierung der Pfarrkirche Trogen wurden mit 75000 Franken veranschlagt. Nach Abzug der Beiträge von der Denkmalpflege gehen die Restkosten von rund 20000 Franken je zur Hälfte zu Lasten der Einwohnergemeinde und der Evangelischen Kirchgemeinde.

Nun strahlt die 1779 vom Teufener Baumeister Hans Ulrich Grubenmann erbaute Kirche von Trogen wieder im alten Glanz. Seit Pfingsten finden hier wieder Gottesdienste und Versammlungen mit Schutzkonzept statt.