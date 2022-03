Abstimmung am 15. Mai Verkauf des Alters- und Pflegeheims Pfand in Hundwil: Zwei Monate nach dem umstrittenen Entscheid kehrt noch keine Ruhe ein Die Liegenschaft des ehemaligen Alters- und Pflegeheims Pfand soll verkauft werden. Um Fragen bezüglich der kommenden Abstimmung zu klären, lud die Gemeinde zu einem Informationsanlass. Bei diesem zeigte sich: Der Unmut über die Schliessung ist nach wie vor gross.

Das Alters- und Pflegeheim Pfand in Hundwil steht aktuell leer. Der letzte Bewohner ist am Donnerstag ausgezogen. Bild: Astrid Zysset

Es war eine Entscheidung, welche die Hundwiler Bürgerinnen und Bürger hart getroffen hat: Anfang Januar beschloss der Gemeinderat, das Alters- und Pflegeheim Pfand zu schliessen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden mussten sich nach Anschlusslösungen umsehen. Und das habe gemäss Gemeindepräsidentin Margrit Müller-Schoch auch gut geklappt. Der letzte Bewohner sei vergangenen Donnerstag ausgezogen und alle Mitarbeitenden hätten mittlerweile wieder eine Anstellung gefunden. Trotzdem schlagen die Emotionen im Dorf noch hoch.

Am Dienstagabend lud die Gemeinde zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung in die Mitledi. Am 15. Mai findet die Volksabstimmung über den Verkauf der Liegenschaft an die Heimbetreiberin Casa Solaris AG statt. Jene plant im ehemaligen Pfand die Realisierung einer Demenzabteilung in Form eines Nebenbetriebs zum Alters- und Pflegeheim in Stein. Der Gemeinderat wollte zu dieser Abstimmungsvorlage etwaige Fragen klären.

Lösung wurde lange vergebens gesucht

Müller-Schoch betonte gleich zu Beginn der Veranstaltung, dass die Schliessung des Heimbetriebs eine gemeinderätliche Entscheidung war und nicht zur Diskussion stehe. Aufgrund der grossen Defizite, welche das Pfand alljährlich verzeichnet, sei dieser Schritt unausweichlich gewesen. In den vergangenen neun Jahren sei es nur zweimal gelungen, einen positiven Abschluss vorzulegen. Ansonsten wäre er immer im Minus gewesen; 2021 betrug der Verlust 134'550 Franken. Das Finanzhaushaltsgesetz besagt, dass bei Spezialfinanzierungen ein fortwährendes Defizit nicht zulässig sei. Doch das Pfand hat schon länger mit roten Zahlen zu kämpfen: Schuld seien die gestiegenen Anforderungen an die Alters- und Pflegeheime sowie die gesellschaftlichen Entwicklungen. Die Auslastung war stets zu gering. Vor der Schliessung waren nur noch 14 Bewohnerinnen und Bewohner im Pfand, Platz hätte es für 24 gehabt.

Moderator und Fachhochschulprofessor Andreas Löhrer führte durch den Abend. Er verglich eine Weiterführung des Heims mit dem Ritt eines toten Pferdes. «Und wenn man merkt, dass es nicht mehr lebt, muss man halt absteigen.» Prompt kam sie, die Frage, ob denn dieses Pferd wirklich tot sei? Aus dem zahlreich erschienenen Publikum wurde die Suche nach Optimierungen angeregt, die Idee einer Gründung einer Interessengemeinschaft, welche sich damit beschäftigen würde, kam auf. Löhrer gab diesen Gedanken jedoch kein Gewicht:

«Fachleute haben sich der Problematik des Pfands sieben Jahre lang angenommen und sind auf keine Lösung gekommen. Ich zweifle, dass dies einer IG gelingen würde.»

Kritik an der Informationspolitik der Gemeinde

Moderator und Fachhochschulprofessor Andreas Löhrer führte durch den Abend. Bild: Astrid Zysset

Rund eine Stunde lang machten die Bürgerinnen und Bürger am Dienstagabend ihrem Ärger Luft. Was immer wieder aufkam: Kritik am Vorgehen des Gemeinderates. Früher hätte dieser informieren sollen, so der Vorwurf. Die Meldung Anfang Januar hätte alle völlig unerwartet getroffen. Löhrer verwies auf den GPK-Bericht aus dem Jahr 2014, in welchem auf die Problematik erstmals hingewiesen wurde. In den nachfolgenden Jahren seien die roten Zahlen in den Jahresrechnungen ausgewiesen gewesen. Dass die Zukunft des Heimes aber effektiv auf der Kippe stand, hätte geheim bleiben müssen, so Müller-Schoch. «Verunsicherung sucht niemand», erklärte sie diesen Schritt. Das Personal hätte ansonsten vorzeitig gekündigt und der Heimbetrieb wäre bis zum Schluss nur mit temporären Mitarbeitenden sicherzustellen gewesen. Das wäre entsprechend teuer geworden.

Kritik wurde auch an der Casa Solaris laut. Als «Geldmaschine» wurde sie tituliert, die Gemeinde täte gut daran, zu prüfen, mit wem sie sich in Bett legt, so ein Votant. Noch ist der genaue Verkaufspreis nicht fixiert, die Verhandlung nicht abgeschlossen. Bis zum Abstimmungstermin soll dieser aber vorliegen, versprach Müller-Schoch.