Ärger in Oberegg: Petition gegen schlechtere Verbindungen 324 Einwohner des Bezirks haben eine Petition gegen den Abbau beim öffentlichen Verkehr unterschrieben. Dabei geht es um eine Postautostrecke. Jesko Calderara

Curdin Herrmann (rechts) übergibt Marco Seydel die Petition. (Bild: PD)

Im Bezirk Oberegg regt sich Widerstand gegen den neuen Fahrplan 2019. Curdin Herrmann hatte eine Petition gestartet und 300 Unterschriften gesammelt. Er wehrt sich gegen die Streichung von Postautoverbindungen. Am Dienstag hat er die Petition dem Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr in Innerrhoden, Marco Seydel, übergeben.

«Neben wenigen Verbesserungen überwiegen für Oberegg die Nachteile des neuen Fahrplans», sagt Herrmann. Der Bezirk werde gar in eine schlecht erschlossene Randregion verwandelt, heisst es in der Petition. Ein Dorn im Auge sind den Petitionären insbesondere die Verschlechterungen bei den Anschlüssen an die Schnellzüge in Heerbrugg. Für viele Pendler und Reisende aus dem Vorderland ist die Rheintaler Gemeinde ein wichtiger Umsteigeort. Als zweiter Punkt erwähnt Herrmann zwei Postautokurse im Feierabendverkehr von St. Gallen nach Oberegg, die gemäss dem Entwurf wegfallen. Auch gebe es Verschiebungen der Abfahrtszeiten und eine Verlängerung der Reisezeit um bis zu 20 Minuten. Als weitere Nachteile werden die in einer vernünftigen Zeit nicht mehr erreichbaren Zielorte und die fehlende Abstimmung mit dem Fahrplan für den Publicar genannt.

Petitionäre stellen Forderungen

Nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei Politikern gibt es Unmut über die geplanten Fahrplanänderungen. So hat der Bezirksrat Oberegg beim Kanton und bei Postauto Schweiz eine Beschwerde eingereicht.

In der Petition werden verschiedene Forderungen gestellt. Unter anderem wird verlangt, dass der Fahrplan 2019 für die Postautolinie Heiden-Oberegg-Heerbrugg überarbeitet wird. Zudem fordern die Petitionäre für künftige Fahrplanänderungen den früheren Einbezug der Bevölkerung und des Bezirksrats.