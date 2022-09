PERSONALMANGEL Rock- und Blues-Open-Air Bühler steht für 2023 auf der Kippe: Veranstalter suchen fieberhaft nach einem neuen Bauchef Für den Aufbau und die Logistik des Festivals wird eine neue Leitung gesucht. Da die Musiker des Rock- und Blues-Open-Airs Bühler für das nächste Jahr bereits jetzt gebucht werden müssen, muss die Nachfolge bald gefunden werden.

Zu den Aufgaben des neuen Bauchefs gehört unter anderem der Aufbau der Bühne. Bild: PD

Nach der diesjährigen 16. Ausgabe des Rock- und Blues-Open-Airs Bühler stehen die Organisatoren ohne ihren langjährigen Bauchef da. Nachdem dieser neun Jahre lang das Infrastrukturmanagement für das Festival geleitet hat, verkündete er diesen Frühling seinen Rücktritt. Nun wird dringend Ersatz gesucht. Das Festival im kommenden Jahr steht auf der Kippe.

Laut dem Co-Präsidenten des Festivals, Matthias Riedener, ist für diese Arbeit die Erfahrung mit Aufbaumaterial und entsprechenden Maschinen unerlässlich. Riedener sagt:

«Idealerweise ist es eine Person aus der Bau- oder Zimmermannsbranche, die auch Fahrzeuge wie einen Hubstapler beherrscht und Unterstützung aus ihrem Berufsumfeld mobilisieren kann.»

Mentoring durch den bisherigen Bauchef

Das neue Teammitglied müsste an der nächsten Festivalausgabe jedoch nicht bei null anfangen: «Der bisherige Bauchef hat angeboten, seine Nachfolge für das kommende Festival einzuarbeiten», betont Riedener. Er ergänzt: «Andere lokale Festivals sind personell völlig ausgebucht, weshalb ihr Personal uns nicht unterstützen kann. So hatte das Clanx-Festival vor einiger Zeit dasselbe Problem.»

Frühzeitige Planung der Bands

Bezüglich der zeitlichen Abfolge der Organisation zeigt sich neues Problem: «Für die Planung des nächsten Festivals müssen wir die Bands bereits jetzt buchen. Wir können uns nicht nur auf den neuen Bauchef konzentrieren und danach schauen, was noch an Bands übrig ist», so der Co-Präsident.

Immerhin hat sich das Rock- und Blues-Open-Air Bühler in der Bluesszene einen guten Namen gemacht. «Wir erhalten Anfragen von lokalen und internationalen Bands, die an unserem Festival spielen möchten», sagt Riedener.

Ohne Infrastruktur kein Festival

Zurzeit machen die Organisatoren des Festivals auf verschiedenen Social-Media-Kanälen und Websites auf ihr Anliegen aufmerksam. Riedener sagt: Im schlimmsten Fall findet das Festival erst wieder 2024 statt, da es ohne Infrastruktur und Fachleute für den Aufbau einfach nicht geht.

Das Rock- und Blues-Open-Air Bühler findet jeweils an einem Tag Mitte Juli statt. Dieses Jahr besuchten über 600 Besucherinnen und Besucher die Konzerte der lokalen und internationalen Bluesbands. Für 2023 ist das Festival im selben Rahmen geplant wie dieses Jahr.