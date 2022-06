Outdooraktivitäten Erstes Appenzeller Wanderfestival zieht positive Bilanz Trotz durchzogenem Wetter und weniger Besucherinnen und Besuchern als erwartet ist das OK des ersten Wanderfestivals im Appenzellerland zufrieden.

Mit Schwung auf den «Heuflüüger»: Gerade besondere Angebote waren am Wanderfestival gefragt. Bild: ssd

Bei strahlendem Sonnenschein machte sich dieses Wochenende in Hundwil eine Wandergruppe nach der anderen auf ihren Weg. Im Zeltdorf beim Restaurant Bären tummelten sich Familien und Rentner und assen Hot-Dogs, Vegiburger oder Nussgipfel. Kinder sausten die 270 Meter lange Seilbahn namens Heuflüüger hinunter oder kletterten an der Boulderwand hoch. Das grosse Banner am Ortseingang von Hundwil verriet: Vom 3. bis 5. Juni drehte sich im Hinterländer Dorf alles um die Themen Wandern und Outdooraktivitäten.

Das Appenzeller Wanderfestival wurde von gleichnamigen Verein organisiert und durch den Appenzellerland Tourismus AR, Zubi, Planoalto und der Verein Appenzeller Wanderwege AR initiiert. Erwartet wurden 2000 Gäste. Wie viele genau kamen, weiss Geschäftsführer und OK-Präsident des Wanderfestivals Andreas Frey noch nicht. Er sagt: «Es hätten mehr sein dürfen, doch wir sind zufrieden.»

Sensibilisieren für den Umgang mit der Natur

Mit rund 80 Workshops, 40 geführten Wanderungen und 13 Ausstellern erfuhren die Besucherinnen und Besucher viel Wissenswertes rund ums Wandern. Andreas Frey sagt: «Viele haben während Corona Aktivitäten in der Natur schätzen gelernt und möchten diese beibehalten.» Im Rahmen des ersten Wanderfestivals habe man das Angebot bewusst grosszügig gestaltet, um ein Gefühl dafür zu gewinnen, was gesucht wird. Frey sagt am Montag: «Gefragt wurden jene Angebote, die ungewöhnlich sind, einen Zugang brauchen oder Wissen vermitteln.» So hätten besonders die Outdoor-Schatzsuche, die Bach- und Kräuterwanderungen, der Gleitschirmschnupperkurs oder der Feuerkurs funktioniert.

Durchwegs positive Rückmeldungen

Das Wetter meinte es nicht immer gut mit den Wanderbegeisterten. Für das Wochenende waren Regen und Stürme angesagt. Tatsächlich begann es am Sonntagnachmittag stark zu regnen. Kurzerhand wurden die Workshops in den «Bären» verschoben und die Gäste in den Zelten untergebracht. Andreas Frey sagt: «Mit den versammelten Gästen und den Zäuerli des Schötze-Chörli entstand trotz Regen eine einzigartige Stimmung.» Gegen fünf Uhr lichtete sich der Himmel und das Programm ging weiter.

Inzwischen ist vom Wanderfestival in Hundwil kaum mehr etwas zu sehen. Am Sonntagabend und Montagmorgen wurden die 26 Tonnen Infrastruktur wieder eingepackt. Andreas Frey sagt: «Die Organisation eines Festivals ist wie eine Klettertour: Man sollte den Abstieg nicht vernachlässigen.» Darum habe man sich dagegen entschieden, das Festival bis Pfingstmontag zu veranstalten. Aber: «Wir haben gemerkt, das Wanderfestival ist ein Produkt, das gelungen und gefragt ist.» Die Rückmeldungen von Gästen und Anwohnenden seien durchwegs positiv gewesen. Einer Durchführung im nächsten Jahr stehe also nichts im Wege.