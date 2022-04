Osterausflug Es lauern Gefahren: Beim Wandern im Alpstein ist noch Vorsicht geboten Die warmen Frühlingstage lassen fast vergessen, dass im Alpstein teilweise noch Winter herrscht. Oberhalb von 1300 Metern und an schattigen Lagen liegt noch Schnee bis ins Tal.

Die spriessende Alpenflora lockt im Frühjahr zahlreiche Wanderer an. Bild: APZ

Wenn im Tal die ersten Frühlingsblumen spriessen, wollen Bergfreunde die Wanderschuhe schnüren. Doch noch muss die Routenwahl mit Bedacht erfolgen. «Wanderungen im Alpsteingebiet bergen zum jetzigen Zeitpunkt noch viele Gefahren wie gefrorenes Gelände, Schneebretter oder Steinschlag. Die Wegweiser und die Sicherungsseile sind demontiert», schreibt Appenzellerland Tourismus AI auf der Website.

Öffnung abhängig von Schneelage

«Die Wandersaison im Alpstein beginnt in der Regel Anfang Mai, dann ist ein Grossteil der Berggasthäuser regulär geöffnet», sagt Bergwirte-Präsident Thomas Manser. «Die höher gelegenen Wanderwege sind manchmal erst im Juni begehbar. Betriebe wie ‹Schäfler› oder ‹Rotsteinpass› öffnen daher meist später.» Das Berggasthaus Tierwis hat ab Juni an den schönen Wochenenden und ab Juli durchgehend geöffnet, wie Brigitte Schoop auf Anfrage schreibt. Entschieden wird immer abhängig von der aktuellen Schneelage. «Meglisalp»-Wirt Sepp Manser hat sich aufgrund der aktuellen Wetter- und Schneesituation entschieden, frühestens am Samstag, 7. Mai, zu öffnen. Ab dem 13. Mai ist die «Meglisalp» definitiv offen. Der Bahnbetrieb auf die Ebenalp ist bis zum 29. April wegen Revisionsarbeiten eingestellt und die Gastronomiebetriebe geschlossen.

Einkehr an Ostern bereits möglich

Viele tiefer gelegene Bergwirtschaften oder jene mit sicheren Zugangswegen sind aber bereits offen. So empfangen beispielsweise die Berggasthäuser Forelle und Seealpsee, die «Alpenrose» in Wasserauen, das Waldgasthaus Lehmen, das Hotelrestaurant Kaubad, die Gastrobetriebe am Kronberg, das Berggasthaus Scheidegg, das «Plattenbödeli», das Drehrestaurant Hoher Kasten oder das «Eggli» an Ostern Gäste. Einige Betriebe haben aber in der Nebensaison nur am Wochenende geöffnet, es empfiehlt sich, vor einem Besuch einen Blick auf die Website zu werfen oder bei den Bergwirtschaften anzurufen und sich über die Öffnungszeiten zu informieren.

Die Säntisbahn läuft und die Gastronomie auf dem Säntisgipfel ist in Betrieb. Auch der «Alte Säntis» habe über Ostern geöffnet, sagt Bergwirt Ruedi Manser. «Viele nehmen jetzt noch die legendäre Säntisabfahrt unter die Ski. Wer mitten im Alpstein erwachen will, kann auch übernachten bei uns.» Nach Ostern wird noch einmal geschlossen und erst Anfang bis Mitte Mai, je nach Wetterverhältnissen, will Manser den «Alten Säntis» regulär für die Sommersaison öffnen.

Alpsteinpass und Whiskytrek laufen weiter

Nebst schöner Natur gibt es im Alpstein auch anderes zu entdecken: So lanciert der Bergwirteverein am 1. Mai den Alpstein-Wanderpass in einer neuen Form und auch der Whiskytrek wird diese Saison weitergeführt. Damit die Wanderer überall gut präparierte Wege vorfinden, haben die Bergwirte rund 1300 Fronstunden geleistet. Wegmacher Patric Hautle hat etwa die gleiche Anzahl Arbeitsstunden aufgewendet. Viele Betriebe suchten noch fieberhaft nach Personal, sagt Thomas Manser. «Wir sind froh um jede helfende Hand. Corona hat die ohnehin schon angespannte Situation noch verschärft.» Gegensteuer gibt der Bergwirteverein mit einer Mitarbeiterkarte. Mit dieser profitiert das Personal ab einer Anstellungsdauer von zwei Monaten von zahlreichen Vergünstigungen.