Ortsplanungsrevision Mehr im Zentrum, weniger an der Peripherie: Schwellbrunn will moderat wachsen Mit der Revision der Ortsplanung soll wieder Schwung in die Bautätigkeit kommen und zusätzlicher Wohnraum für Neuzuzüger geschaffen werden.

Im geschützten Dorfkern wird sich in Schwellbrunn nicht viel ändern. Bild: APZ

Rund 40 Personen liessen sich am Dienstagabend in der Mehrzweckanlage Sommertal über den Stand der Ortsplanungsrevision der Gemeinde Schwellbrunn informieren. Gemäss dem zuständigen Gemeinderat Markus Schmidli wurde die letzte Totalrevision 1995 durchgeführt und ist somit überfällig. Schmidli rollte einleitend noch einmal die Geschichte rund um die kantonale Richtplanrevision auf, die am 1. Januar 2019 in Kraft trat und von der Gemeinde Schwellbrunn eine Baulandauszonung von 1,1 Hektaren verlangte. Wegen der Nichtgenehmigung des Zonenplans Buebenstig im Juni 2019 wurden sogar 1,47 Hektaren Bauland ausgezont. Derzeit herrsche Stillstand bei der Bautätigkeit im Baugebiet, weil alles blockiert sei, so Schmidli.

Innere Verdichtung vorantreiben

Jetzt liegt ein Entwurf zur Ortsplanungsrevision vor. In diesem Stadium könnten noch wenig konkrete Aussagen zu einzelnen Parzellen gemacht werden, sagte Schmidli. «Das Prinzip ist, kleine, periphere Flächen auszuzonen und solche im Zentrum einzuzonen. Wir wollen die ‹Weilerisierung› stoppen, die Aussenquartiere nicht mehr weiterentwickeln und dafür im Zentrum höhere Bauten zulassen.» Remy Lang vom Planungsbüro BHAteam in Frauenfeld erläuterte das Vorgehen und die wichtigsten Massnahmen. So könnten die Ortseingänge von Schwellbrunn neugestaltet werden, um eine Verkehrsberuhigung zu erreichen. Das Dorfzentrum soll eine Aufwertung des Strassenraums mit mehr Fussgängerflächen erhalten und nach Herisau ist eine neue Veloroute angedacht.

Insgesamt werden 1,1 Hektaren Bauland zurückgezont, der Rest werde Entwicklungsgebiet, sagt Markus Schmidli. Als Entwicklungsgebiet komme die Fläche hinter der Kirche in Frage. Dort wäre zur Überbauung dringend eine Tiefgarage nötig, um die prekäre Parkplatzsituation im Dorf zu verbessern. Der Zeitplan sieht vor, dass der Gemeinderat den Entwurf in der Oktobersitzung genehmigen wird. Anschliessend wird er der Volksdiskussion übergeben. Das heisst, die Bevölkerung hat anschliessend einen Monat Zeit, Rückmeldungen zu geben.

Kommunikation bemängelt

In der abschliessenden Fragerunde meldeten sich einige kritische Stimmen. Bemängelt wurde insbesondere die Kommunikation der Behörden. Schmidli führte dies auf die knappe Zeit zurück. «In der nächsten Phase werden wir mit den Grundeigentümern persönlich in Kontakt treten und an einen Tisch sitzen», versprach er und ermunterte die Anwesenden, sich konstruktiv an der Diskussion zu beteiligen.

Ueli Frischknecht sagte, die Ortsplanungsrevision geniesse derzeit höchste Priorität im Gemeinderat. «Schwellbrunn braucht ein moderates Bevölkerungswachstum, um die künftigen finanziellen Herausforderungen stemmen zu können.»