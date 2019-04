Ortsdurchfahrt Teufen wird teurer als gedacht Die Appenzeller Bahnen rechnen mit Mehrkosten bei der Ortsdurchfahrt Teufen. Eine Standortbestimmung in den nächsten Monaten soll zeigen, wie hoch diese werden. Externe Experten werden beigezogen. Astrid Zysset

So soll sich das Dorfzentrum Teufen nach dem Ende der Bauarbeiten einmal präsentieren. (Bild: PD)

Es wird wohl teurer als ursprünglich angenommen. Gemeint ist damit das Projekt Ortsdurchfahrt respektive die Dorfzentrumsneugestaltung bis Stofel. Wie Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen (AB), heute den Medien mitteilte, liegt jetzt ein Vorabzug des Auflageprojektes vor. Zuvor gab es lediglich ein Vorprojekt, mit einer Kostenabweichung von +/- 20 Prozent. Die Gesamtkosten beliefen sich gemäss diesem auf 53,3 Millionen Franken. Die Detailplanung soll nun eine genauere Kostenschätzung ermöglichen. Baumgartner sprach aber bereits von Mehrkosten, die sich abzeichnen. Wie hoch genau die ausfallen werden, dazu wollte er keine Stellung nehmen. Auch der Grund für die Mehraufwendungen ist vage. Verantwortlich dafür seien viele Einzelfaktoren. So beispielsweise der Bau eines Retentionsbeckens für Meteorwasser, dessen Notwendigkeit sich zuvor nicht abzeichnete, oder auch Anpassungen beim Belag oder die Ausgestaltung der Parkplatzsituation. Darum hat die Bauherrschaft nun entschieden, eine Standortbestimmung durchzuführen. Erst danach soll das Projekt beim Bundesamt für Verkehr (BAV) in Bern eingereicht werden.



Konkret geht es um die Klärung der Abläufe, um baurechtliche Fragen und den Kostenteiler. Nicht bahnbedingte Teilprojekte wie den Ersatz der Hangbrücke könnten als «Strassenprojekt» möglicherweise vorgezogen und bereits 2020 umgesetzt werden. In der Standortbestimmung gehe es aber auch darum, die Kostenvoranschläge zu verifizieren. Einst war geplant gewesen, das Projekt im April beim BAV einzureichen. Nun soll dies erst Ende des Jahres erfolgen. Baumgartner schätzt, dass die Baubewilligung bis Mitte 2021 vorliegen und dass der Baustart Anfang 2022 erfolgen wird. Zu einer Verzögerung sollte es somit nicht kommen. 2022 als Baubeginn wurde bereits im Januar kommuniziert. Und damals stand eine Standortbestimmung noch nicht zur Debatte.

Abstimmung über Dorfgestaltung verschoben

Initiiert hatte diese Standortbestimmung der Teufner Gemeinderat. Gemeindepräsident Reto Altherr sprach am Freitag davon, dass man «irritiert» über die neuste Kostenentwicklung gewesen sei und deswegen eine Prüfung durch externe Experten der übrigen Projektoberleitung bestehend aus Vertretern der AB wie auch dem Kanton nahe gelegt habe. «Es hat uns gefreut, dass diese das genau so gesehen hat und sofort einverstanden war», so Altherr. Für die Gemeinde hat die Standortbestimmung dahin gehend Auswirkungen, als dass die Abstimmung über den Planungs- und Baukredit für die Gestaltung des Dorfzentrums, die am 19. Mai vorgesehen war, verschoben werden muss. Voraussichtlich im Frühjahr 2020 werde sie stattfinden, lässt Pascale Sigg-Bischof, Gemeinderätin und Vorsitzende der Dorfgestaltungsarbeitsgruppe, verlauten. Inhaltlich und kostenmässig werde sich die Vorlage wohl nicht ändern. «Aber es wäre unklug, die Abstimmung jetzt schon durchzuführen, da eine direkte Abhängigkeit zum Projekt Ortsdurchfahrt besteht.»

Regierungsrat Dölf Biasotto, Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft, nannte es eine «grundlegende Pflicht» der Bauherrschaft, regelmässig Kontrollen über die Qualität, die Kosten wie auch die Termine durchzuführen. Eine Standortbestimmung findet er darum eine gute Sache. Er betonte weiter, dass sie keinen Planungsstopp beinhalte. Die Lancierung der Doppelspur werde weiter vorangetrieben. Auch wenn es beim Projekt Dorfzentrum-Stofel nun harzt, die anderen beiden Teilprojekte, die zur Ortsdurchfahrt Teufen gehören, wurden beim BAV eingereicht und sind mittlerweile weiter fortgeschritten. Der Bahnhofsumbau soll im kommenden Juni beginnen. Und bezüglich Kreisel soll der Baustart 2020 erfolgen. Noch sind nicht alle Vereinbarungen unter Dach und Fach, wie Baumgartner einräumte. Aber zumindest liegen sie unterschriftsbereit vor.