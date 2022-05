Ortsdurchfahrt Abstimmung in Teufen: Stimmberechtigte sagen Ja zur Tunnelinitiative Soll in Teufen ein Tunnelprojekt ausgearbeitet werden? Das forderte eine Initiative, über welche am Sonntag abgestimmt wurde. Sie wurde mit 2058 Ja- zu 878 Nein-Stimmen angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 64 Prozent.

Wie die Züge der Appenzeller Bahnen Teufen durchqueren sollen, war lange umstritten. Bild: Archiv

An vorderster Front für den Tunnel kämpfte die eigens gegründete IG Tüüfner Engpass. Sie war es auch, welche die Initiative einreichte. Diese verlangte in Form einer allgemeinen Anregung, dass über einen Objektkredit von 35 Millionen Franken für einen Tunnel entschieden wird.

Die IG war gegen die Doppelspur als Lösung zur Ortsdurchfahrt und führte Sicherheitsbedenken wie auch die Belastung fürs Dorf ins Feld. Die Gemeinde hingegen empfahl die Doppelspur-Lösung. Diese lasse sich zeitnaher umsetzen, da sie bereits als Auflageprojekt vorliegt.

Die aktuelle Verkehrssituation, in welcher die Bahn auch im Gegenverkehr durchs Dorf fährt, könne somit schneller gelöst werden. Die aktuelle Einspurstrecke wird vom Bundesamt für Verkehr (BAV) aus Sicherheitsgründen nämlich nicht länger toleriert. Bis der erste Zug durch den Tunnel fährt, dauert es Schätzungen zufolge 10 bis 15 Jahre.

Ortsdurchfahrt seit Jahren umstritten

Die Tunneldiskussion reicht in Teufen bis in die Mitte der 90er Jahre zurück. Abgestimmt wurde über einen Langtunnel 2015, 2017 kam eine Kurztunnelvariante an die Urne. Beide Vorlagen wurden deutlich abgelehnt.

2020 sollte eine weitere Abstimmung folgen. Über eine Einspurtunnellösung sollte damals befunden werden. Diese Abstimmung wurde jedoch kurzfristig abgesagt, da sie dem Fahrplankonzept 2035 widersprach. Jenes setzt eine Kreuzungsmöglichkeit der Züge voraus, um die Anschlüsse in St.Gallen sicherzustellen.

Die jetzige Lösung umfasst einen Einspurtunnel bis zum Stofel. Anschliessend gäbe es eine Doppelspur bis zum Sternen, sodass die Vorgaben des BAV erfüllt werden können. Doch das Projekt muss erst noch ausgearbeitet werden.

Die Unterstützung für diese Tunnellösung war im Vorfeld der Abstimmung gross. Besonders die IG Tüüfner Engpass machte Stimmung für diese Variante der Ortsdurchfahrt. Die FDP fasste die Ja-Parole, ebenso der Gewerbeverein. Die SP sprach sich hingegen für die Doppelspur-Lösung aus.