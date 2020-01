Opposition gegen neues Sekundarschulhaus in Teufen In Teufen soll wegen steigender Schülerzahlen auf gemeindeeigenem Boden im Landhaus ein neues Sekundarschulhaus erstellt werden. Es ist der zweite Anlauf seit 2015. Damals wurde ein Kredit von 26,9 Millionen Franken deutlich verworfen. Jetzt soll der Bau 24,39 Millionen Franken kosten.

Ausschlaggebend für die Ablehnung des Kredits waren 2015 die Kosten und vor allem der Preis für den Boden eines Privaten von vier Millionen Franken. Jetzt soll auf einem gemeindeeigenen Grundstück nördlich des Altersheims Lindenhügel, in unmittelbarer Nähe zu den Sportanlagen, ein neues Sekundarschulhaus entstehen - und genau dieser Standort ruft jetzt Opposition auf den Plan.

Der Standort sei äusserst schlecht gewählt, da er jede Erweiterung der Sportanlagen verunmögliche, sagen Gegner des neuen Schulhaus-Standorts. Das bringe eine Verzettelung mit verteuernder Zusatz-Infrastruktur und sei etwa der Löschung der Tunnelportale im Richtplan gleichzusetzen, sagten sie auf Anfrage.

Keine Garantie für Winter-Training

Die Präsidenten der FC und des TV Teufen wurden im Oktober 2019 von der Gemeinde über den geplanten Neubau des Sekundarschulhauses bei den Sportanlagen informiert. Die zentrale Frage war, wie der Schneebruch nach der Realisation des Bauvorhabens gelöst werde. Anfang Dezember wurde diese Frage erneut gestellt.

Am 8. Januar bat der FC Teufen das Gemeindepräsidium um eine Stellungnahme dazu bis zum 13. Januar. Auch diese Frist verlief ohne Antwort. Deshalb habe sich der Vorstand des FC Teufen gezwungen gesehen, seinen Mitgliedern ein klares Nein zu dieser Vorlage zu empfehlen, heisst es in einem Brief des FC an Mitglieder, Eltern und Funktionäre. Stand heute könne der Gemeinderat dem FC nicht garantieren, dass künftig der Winter-Trainings-und-Liga-Betrieb auf dem Kunststoffrasen-Spielfeld uneingeschränkt gewährleistet bleibe, heisst es weiter.

Trainings in Turnhallen

„Dies hätte unweigerlich Forfait-Niederlagen, unnötige Punkteverluste sowie Bussen zur Folge. Weiter müssten die FC-Trainings, statt im Freien, in den Turnhallen abgehalten werden, was für alle Benutzer Konsequenzen hätte,“ so der Club. Der FC-Vorstand sei sich bewusst, dass er mit diesem Aufruf „politisch“ werde. Er gewichte aber das Verhindern von irreparablen Schäden höher.

Der Neubau des Sekundarschulhauses sei nötig, weil sich am bisherigen Standort Hörli ein Erweiterungs- oder Neubau in der nötigen Grösse nicht verwirklichen lasse, schreibt der Gemeinderat in seinem Edikt. Im März 2018 bewilligte das Stimmvolk einen Projektierungskredit von 900’000 Franken für den Neubau eines Sekundarschulhauses bei den Landhaus Sportanlagen.

Mehr Schülerinnen und Schüler

Heute besuchen 136 Schülerinnen und Schüler die Sekundarschule. Bis 2031 sollen es laut Gemeinderat 205 sein. Beim Bezug des neuen Sekundarschulhauses 2023 würden es 175 sein. Die Nähe der Sportanlagen verkürze Wege, spare Zeit und erleichtere die Integration in den Stundenplan, argumentiert der Gemeinderat.

Der Umzug der Sekundarschule ermögliche die Verlegung des Primarschulhauses Dorf ins „alte“ Hörli (Baujahr 1907).

Das „neue“ Hörli, erstellt 1969, werde nicht mehr für die Schule benötigt. Ob es abgerissen oder anders genutzt wird, ist noch offen. Das neue Sekundarschulhaus soll mit Teufner Holz erbaut werden, Raum für zwölf Klassen bieten und eine vielseitig nutzbare Aula samt Küche enthalten. Über den Kredit wird am 9. Februar entschieden.