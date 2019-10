Ombudsstelle soll in die Ausserrhoder Verfassung Die Verfassungskommission befürwortet die Schaffung einer unabhängigen Schlichtungsstelle. Karin Erni

Kantonsrat Peter Gut verlangte 2018 die Schaffung einer Ombudsstelle.Bild: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Ombudsstellen sind aktuell. Die Kantone Bern, Basel Stadt, Freiburg, Genf, Luzern, Waadt und Zürich und auch die Stadt St.Gallen verfügen bereits über ein solche. Letztere bearbeitet jährlich 40 bis 45 Fälle. Wenn es nach der Verfassungskommission geht, soll auch Ausserrhoden eine Ombudsstelle erhalten.

Am Donnerstagabend hielt die Kommission ihre zweitletzte Sitzung in diesem Jahr in der Aula der Kantonsschule Trogen ab. Die verschiedenen Teile der zu revidierenden Kantonsverfassung werden jeweils in Arbeitsgruppen besprochen und das Resultat anschliessend wieder dem Plenum vorgelegt.

Motion kam aus dem Kantonsrat

Kantonsrat Peter Gut aus Walzenhausen hat im Jahr 2018 in einer Motion die Schaffung einer Ombudsstelle verlangt, nachdem dies die Staatswirtschaftliche Kommission mehrmals angeregt hatte. Der Kantonsrat erklärte die Motion für erheblich. Sie fordert eine verwaltungsunabhängige, kostenlose Anlaufstelle für Personen, die sich von der kantonalen Verwaltung unkorrekt behandelt fühlen. Auch wer sich mit Vorschriften oder Verwaltungsabläufen nicht zurechtfindet oder das Gefühl hat, nicht zu seinem Recht zu kommen, kann sich an die Ombudsstelle wenden.

Keine Aufblähung der Verwaltung

Der Regierungsrat hat die Verfassungskommission beauftragt, die Schaffung einer Ombudsstelle zu prüfen, denn die Erfahrungen der Kantone und Städte, die bereits eine solche Stelle eingeführt haben, seien äusserst positiv. Das Angebot werde genutzt und die Schlichtungsvorschläge wiesen eine hohe Erfolgsquote auf, heisst es in den Unterlagen der Kommission. Auch eine ausgebaute Verwaltungsjustiz vermöge eine auf die Vermittlung und Streitvermeidung ausgerichtete Ombudsstelle nicht zu ersetzen. Die Kleinheit und Übersichtlichkeit des Kantons bewahre nicht davor, dass Streitigkeiten zwischen Behörde oder Amtsstellen und Bürgern eskalieren könnten. Das einzige Argument, dass gegen die Ombudsstelle ins Feld geführt werden könnte, seien die damit verbundenen Kosten. Deren Höhe könne aber erst nach der Bestimmung der Organisation abgeschätzt werden.

Ombudsstelle soll zwingend werden

Der nun eingebrachte Antrag der Arbeitsgruppe lautet: «Die Kantonsverfassung soll für die kantonale unabhängige Ombudsstelle folgenden Grundauftrag vorsehen: Vermittlung zwischen Privatpersonen und der kantonalen Verwaltung, zwischen Privatpersonen und kantonalen Behörden sowie zwischen Privatpersonen und Privaten, die kantonale Aufgaben wahrnehmen.»

Aus dem Plenum kam die Befürchtung, dass eine solche Stelle die Verwaltung zusätzlich aufblähen könnte. Dem wurde entgegengehalten, dass es sich dabei um aussenstehende Personen handle, die vom Kanton einen entsprechenden Leistungsauftrag erhalten würden.

Die Verfassungskommission folgte dem Antrag der Arbeitsgruppe, die Schaffung einer Ombudsstelle zwingend vorzuschreiben. Jacqueline Bruderer stellte den Antrag, dass auch die Gemeinden Zugang zur Ombudsstelle erhalten sollen. Dieser Antrag wurde angenommen. Als zuständiges Wahlorgan bestimmte die Verfassungskommission den Kantonsrat.

Rolle des Landammanns ändert sich

Durch die Ombudsstelle dürfte sich die Rolle des Landammanns verändern. Zu dessen Aufgaben gehörte es bisher unter anderem, in strittigen Fragen zu schlichten. Um konkurrenzierende Zuständigkeiten zu verhindern, wird es nach der Schaffung einer Ombudsstelle angezeigt sein, die entsprechende Gesetzesbestimmung aufzuheben. Ein institutionalisiertes Streitschlichtungsverfahren durch die Ombudsstelle werde umfassender sein, als es bisher ein Schlichtungseinsatz des Landammanns war, heisst es in den Unterlagen der Kommission. «Als Klagemauer und Blitzableiter wird der Landammann auch weiterhin tätig sein müssen und können, auch ohne Grundlage im Organisationsgesetz.»