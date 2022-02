Öffentlicher Verkehr Längere Perrons und grössere Fahrstühle: SOB beginnt mit den Bauarbeiten am Bahnhof Herisau Bis 2025 will die SOB ihre Installationen am Bahnhof Herisau auf den neuesten Stand bringen. Die entsprechenden Projekte, wie Perronverlängerungen und der Neubau einer Unterführung, werden ab April etappenweise umgesetzt.

Die SOB will bis Ende 2025 diverse Projekte am Bahnhof Herisau umsetzen. Grafik: PD

Der Bahnhof Herisau wird sich in den kommenden Jahren stark verändern. Am Generationenprojekt sind mehrere Partner beteiligt, darunter auch die Schweizerische Südostbahn AG, die in den kommenden Jahren den SOB-Bahnhof anpassen wird. Am Montagabend wurden Anwohnende und Mieterinnen und Mieter der Büros am Bahnhof erstmals über die Bauarbeiten, die 2025 abgeschlossen werden sollen, informiert. Der Bahnbetrieb soll während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten werden können.

2022: Perronverlängerungen und Abbruch der Rampe

Ramona Moser, Gesamtprojektleiterin SOB. Christof Sonderegger

Die Bauarbeiten für die erste Etappe, die Perronverlängerungen bei den Gleisen 1 und 3, beginnen im April und dauern bis im August dieses Jahres. Gesamtprojektleiterin ist Ramona Moser von der SOB. «Aktuell sind die Perrons von Gleis 1 und 3 zu kurz für die Zugkompositionen der SOB, welche bis zu 227 Meter lang sind», erklärt sie. Dies soll sich in Zukunft ändern und der SOB mehr Möglichkeiten bringen.

Einer der Gründe für die Änderungen am Bahnhof Herisau ist das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), welches fordert, dass alle Bahnhöfe und Haltestellen der Schweiz bis 2023 für in der Mobilität eingeschränkte Menschen problemlos nutzbar sind. Mit der Verlängerung der Perrons und der Anpassung ihrer Höhe wir dem Gesetz Rechnung getragen.

Die Rampe zwischen dem Güterschuppen und dem Postgebäude, welche heute als Parkplatz genutzt wird, wird abgebrochen. Für den Zugang zum Güterschuppen wird eine neue, kleinere Rampe, an einer anderen Stelle gebaut. Die Arbeiten sollen grösstenteils tagsüber stattfinden.

2023: Umbau Personenunterführung West

Nicolai Krause, Gesamtprojektleiter SOB. Christof Sonderegger

Nicolai Krause, Gesamtprojektleiter SOB, ist verantwortlich für die Bauarbeiten, die ab 2023 stattfinden sollen. Er hält fest, dass das BehiG nicht nur jene betrifft, die dauerhaft körperlich eingeschränkt sind: «Auch Eltern mit einem Kinderwagen, jemand der sich das Bein gebrochen hat oder ein Pendler mit schwerem Koffer profitieren von den Anpassungen.» Die Fahrstühle, die sich bei der Personenunterführung West, beim heutigen Bushof, und auf dem Mittelperron befinden, sind in die Jahre gekommen. Sie entsprechen nicht mehr den gültigen Normen. «Die Lifte werden künftig grösser und die Knöpfe werden auch für Leute mit einer Sehbehinderung ertastbar und bedienbar sein», erklärt Krause. Sie erhalten ausserdem ein modernes Lichtkonzept und sollen akustisch angeben, in welchem Stock sie sich befinden. Die Unterführung wird ebenfalls durch eine neue, intelligente LED-Beleuchtung aufgewertet. Zusätzlich zu der bereits vorhandenen Treppe, die das Mühlebühlquartier mit dem Bahnhof verbindet, wird es künftig auch eine Rampe geben. Diese sei wirtschaftlicher als ein Lift. Die Bauarbeiten sind vom Frühsommer bis Ende 2023 geplant.

2024: Neubau Personenunterführung und Perrondächer

Ramona Moser ist seitens der SOB für die künftig wichtigste Verbindung am Bahnhof Herisau verantwortlich. Die Personenunterführung Ost wird das Mühlebühlquartier mit dem Ebnet verbinden und den gesamten Bahnhof durchqueren. Dazu muss die bestehende Unterführung abgebrochen und eine neue, zwei Meter breitere, gebaut werden. In der gleichen Zeitspanne sollen auch die Perrondächer erneuert werden und künftig ein einheitliches Bild zeigen.

2024–2025 Neubau Zentralplatz

Dank der verlängerten Perrons werden SOB-Reisende künftig auf der gesamten Länge des Bahnhofs ein- und aussteigen können. Dadurch, und wegen dem Bushof, der in der Mitte des Bahnhofs entstehen soll, wird der Platz zwischen Post und Panetarium künftig an Bedeutung gewinnen. Der Zentralplatz, wie er im Projekt genannt wird, soll zwischen 2024 und 2025 gebaut werden. Es handelt sich dabei um ein Gemeindeprojekt auf dem Boden der SOB. Entstehen soll ein grosszügiger Aufgang mit Treppe und Rampe unter einem Dach. Die Post ihrerseits baut den Anbau an ihrem Hauptgebäude zu Gunsten des Zentralplatzes zurück.

Gemeindebaumeister Christof Simmler habe lange überlegt, wie er die Komplexität des Projekts erklären könnte. «Die Züge der SOB sind nicht nur an die Schienen, sondern auch an Termine gebunden. Da bleibt einem wenig Spielraum», sagt Simmler. Seitens der SOB wird festgehalten, dass dieses Projekt etwas einmaliges sei. Bezzola erklärt: «Wir haben die Chance, etwas grosses zu schaffen, das künftig das Bild des Bahnhofs prägen wird. Diese Baustelle und Planung sind intensiv, da viele Partner aufeinander Rücksicht nehmen müssen.»

Aktuelle Informationen sowie weitere Infos finden sich unter: www.sob.ch/baustelle.