Öffentlicher Verkehr «Für das viele Geld dürfen schlanke Anschlüsse erwartet werden»: Mitte Hinterland AR will Verbesserungen beim Bahnhof Herisau Die Partei sieht dringenden Handlungsbedarf bei den Umsteigemöglichkeiten zwischen Zug und Bus. Sie hat dazu eine Interpellation im Einwohnerrat eingereicht.

Zugreisende müssen in Herisau oft lange auf einen Busanschluss warten. Bild: APZ

Wer in Herisau nicht in Bahnhofsnähe wohnt und auf eine lokale Busverbindung angewiesen ist, verliert viel Zeit mit Warten. Insbesondere um die Anschlüsse von und nach Gossau, Wattwil und Appenzell sei es schlecht bestellt, schreibt die Mitte Hinterland AR in einer Interpellation, die sie im Herisauer Gemeinderat eingereicht hat. Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Partei die Anschlüsse genauer unter die Lupe genommen. Als Beispiel werden die Kurse der Appenzeller Bahnen angeführt, die von Gossau jeweils um xx.28 in Herisau ankommen. Die Busse nach Gossau und Heinrichsbad fahren den Umsteigepassagieren um xx.28 vor der Nase ab, der Bus in Richtung Säge ist bereits um xx.23 abgefahren. Demjenigen nach Ramsen mit xx.26 und nach Rohren mit xx.27 könne man mit etwas Glück vielleicht noch nachwinken, heisst es in der Interpellation. Lediglich die Anschlüsse von und nach St.Gallen beurteilt die Partei als akzeptabel.

Mit solchen Anschlüssen gelinge das Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr nicht, schreibt die Mitte Hinterland AR. Sie erachtet ein solches als wichtig, um den motorisierten Individualverkehr einzudämmen, denn: «Im Empfinden der Einwohnerinnen und Einwohner von Herisau hat der motorisierte Individualverkehr in den letzten Jahren stark zugenommen.» Ausserdem sei Herisau kein attraktiver Wohn- und Arbeitsort für ÖV-Pendler von oder nach Gossau oder dem restlichen Appenzeller Hinterland. Die Gemeinde Herisau wende jährlich rund drei Millionen Franken für den Regionalverkehr auf, so die Partei weiter. «Für dieses viele Geld dürfen schlanke Anschlüsse erwartet werden.»

Gemeinde soll sich vermehrt in Verkehrspolitik engagieren

In den öffentlich einsehbaren Unterlagen des Kantons hätten sie keine Aussagen zu Qualitätszielen der Feinverteilung des öffentlichen Verkehrs in Herisau gefunden, so die Interpellanten. Einzig im Synthesebericht «Angebot öffentlicher Verkehr» aus dem Jahre 2011 findet sich der Hinweis, dass es Ortsbuslinien gibt, die halbstündlich verkehren. «Uns scheint, dass die Feinverteilung in Herisau in den kantonalen Konzepten und Planungen schlicht vergessen gegangen ist», so die Mitte Hinterland AR. Allerdings müsse erwähnt werden, dass die Förderung der Ortsbuslinien des kantonalen Gesetzes über die Förderung des öffentlichen Verkehrs teilweise in der Kompetenz der Gemeinden liegt.

Weder in der sechsköpfigen kantonalen Verkehrskommission noch in der vermutlich erst im Planungsstadium befindlichen Regionalgruppe Öffentlicher Verkehr Hinterland scheine Herisau als einwohnerstärkste Gemeinde des Kantons vertreten zu sein, merkt die Partei weiter an. «Hinsichtlich einer attraktiven Angebotsentwicklung des öffentlichen Verkehrs in Herisau hilft das nicht.» Eine Gemeinde wie Herisau müsse mitreden, immerhin tragen die Gemeinden von den Förderungsmassnahmen 50 Prozent der «nicht anderweitig gedeckten Kosten».

Fragen an den Gemeinderat

Der Gemeinderat von Herisau soll nun im Rahmen der Interpellation zu verschiedenen Fragen Stellung nehmen. So soll er erklären, was er unternehmen will, um die Situation zu verbessern, und ob er sich kurzfristig für zusätzliche Haltekanten starkmachen will, falls die aktuellen Platzverhältnisse beim Bahnhof Herisau eine Verbesserung der Anschlusssituation von und auf die Busse nicht zulassen. Weiter wollen die Interpellanten wissen, was der Gemeinderat generell unternimmt, um den öffentlichen Verkehr und den Langsamverkehr in Herisau zu fördern, und wie die Behörde gedenkt, Einfluss auf das nächste kantonale «Leitbild öffentlicher Regionalverkehr 2023 bis 2034» und das nächste «Konzept öffentlicher Regionalverkehr» zu nehmen. Zudem soll der Gemeinderat darlegen, was er unternimmt, damit die Anliegen von Herisau in den Gremien zur Förderung des öffentlichen Verkehrs Gehör finden, so die Mitte Hinterland AR.