Widerstand gegen geplantes Dorfzentrum in Grub: Nachdem das Referendum ergriffen wurde, muss nun das Volk entscheiden Gegen die Zentrumsüberbauung in Grub sind Unterschriften gesammelt worden. Zudem sind beim Kanton noch Rekurse hängig.

So könnte sich das Dorfzentrum von Grub dereinst präsentieren. Visualisierung: PD

Die Visiere bei der ehemaligen Post in Grub deuten es an: Im Zentrum der Vorderländer Gemeinde ist eine grössere Überbauung geplant. Ein eigentliches Dorfzentrum mit bis zu zehn Wohnungen und Gewerberäumlichkeiten könnten gemäss dem Planungsbericht auf den Grundstücken in der Kernzone entstehen. Sie gehören einer einfachen Gesellschaft, welche die Gemeinde und die Bischof Bau AG gegründet haben.

Gegen das Projekt regt sich nun aber Widerstand. Weil das Vorhaben mit den beiden Baukörpern in einigen Punkten von der Regelbauweise abweicht, hat der Gemeinderat einen Sondernutzungsplan ausgearbeitet, der bis Ende Juni dem fakultativen Referendum unterstand. Dieses wurde nun offenbar ergriffen, wie die Gruber Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker auf Anfrage bestätigt.

Keine Änderungen am Projekt vorgenommen

Letztes Jahr lag der erwähnte Überbauungsplan Zentrum öffentlich auf. Damals sind mehrere Einsprachen eingegangen, die der Gemeinderat Grub alle abgewiesen hat. Dagegen wurde beim Kanton Rekurs eingelegt. «Wir haben uns intensiv mit den Einsprachen beschäftigt und sind zum Schluss gekommen, dass am Überbauungsplan keine Änderungen angezeigt sind», sagt Zwicker.

Mit diesem möchte der Gemeinderat Einfluss auf das Bauvorhaben nehmen. Ein zentrales Anliegen ist ihm gemäss Zwicker die Schaffung einer freiräumlichen, parkähnlichen Umgebung. Der Überbauungsplan Zentrum enthält unter anderem Vorgaben zu deren Gestaltung und zum Bauprojekt, an die sich ein künftiger Bauherr halten muss. Beispielsweise sind darin, in Absprache mit der Denkmalpflege, die Anforderungen an die architektonische Qualität der Neubauten geregelt. Dabei gehe es darum, die Appenzeller Baukultur in die heutige Zeit zu transformieren, sagt Zwicker.

Bei einem Ja an der Urne ist der Kanton an der Reihe

Ein weiterer wichtiger Punkt des Bauprojekts ist die Zufahrt. Sie erfolgt von Osten her über die Alte Landstrasse. Parkplätze sind unterirdisch in einer Tiefgarage geplant.

Die Zentrumsüberbauung soll in erster Linie das Dorfzentrum aufwerten sowie zeitgemässen Wohn- und Gewerberaum schaffen. Möglicherweise zieht auch die Gemeindekanzlei Grub in das grössere der beiden geplanten Gebäude ein. «Aus unserer Sicht wäre es eine interessante Option, wenn die Räume im Erdgeschoss zu diesem Zweck genutzt werden könnten», sagt Katharina Zwicker. Entscheiden müssten dies die Stimmberechtigten an der Urne. Mit dem vorliegenden Sondernutzungsplan werden keine Vorgaben zur Nutzung der Räume für Dienstleistungen oder Gewerbe gemacht.

Nachdem das fakultative Referendum zu Stande gekommen ist, soll der Überbauungsplan so schnell als möglich zur Abstimmung gebracht werden. Ein konkretes Datum gibt es allerdings noch nicht. Sofern das Stimmvolk dereinst Ja zur Vorlage sagt, wird das Departement Bau und Volkswirtschaft die hängigen Rekurse behandeln. Einen Investor für das Projekt gibt es noch nicht.