Niederlage im ersten Halbfinalspiel Nach 3,5-stündiger Anreise verschlafen die Spielerinnen des UH Appenzell den Start und verlieren gegen Mendrisiotto klar mit 3:7. Um in den Final einzuziehen, benötigen die Innerrhoderinnen nun zwei Siege. Nicole Fässler

Die Appenzellerinnen bestreiten ihre zweite Partie der Halbfinalserie am Samstag in der Turnhalle Gringel. (Bild: PD)

Der Start missglückte den Appenzellerinnen gänzlich. Nach einem Freistosstor und einer Unkonzentriertheit in der Abwehr stand es nach knapp drei Minuten des ersten Playoff-Halbfinals in der NLB bereits 2:0 für das Heimteam aus Mendrisiotto. Die Spielerinnen des UH Appenzell taten sich extrem schwer, vor allem in der Defensive. Die Tessinerinnen nutzten diese schlechte Phase eiskalt aus und gingen mit einer 3:0-Führung in die erste Pause.

Das zweite Drittel begann dann deutlich besser für die Frauen des UH Appenzell: Sie waren nun definitiv im Spiel angekommen. Die Zweikämpfe wurden härter geführt und den Gegnerinnen wurde nicht mehr so viel Platz gegeben wie noch im ersten Drittel. Jede Spielerin war sich bewusst, dass der Rückstand noch nichts zu bedeuten hatte und eine Wende möglich war.

Erstes Tor für Appenzell in der 21. Minute

Nach einem einstudierten Freistoss liess Svenja Manser die Appenzellerinnen in der 21. Minute dann das erste Mal jubeln. Das erste Unterzahlspiel überstanden die Innerrhoderinnen danach ohne Gegentor. Leider baute Mendrisiotto aus Appenzeller Sicht den Vorsprung in der 35. Minute erneut aus. Die Appenzellerinnen reagierten jedoch: Mit einer gekonnten Körpertäuschung tankte sich Svenja Manser durch und erzielte ihren zweiten Treffer des Spiels zum 4:2. Die Freude währte jedoch nicht lange. Kurz darauf sprachen die Unparteiischen eine Strafe gegen den UH Appenzell aus. Die Überzahlsituation verwerteten die Tessinerinnen zum Pausenstand von 5:2.

Chancenverwertung blieb mangelhaft

Zu Beginn des letzten Drittels agierten die Appenzellerinnen erneut in Unterzahl. Diesmal überstanden sie diese aber schadlos. Kurz darauf lacierte Livia Heller Viviane Manser mit einem weiten Ball, den sie gekonnt im Tessiner Tor unterbrachte. Die Hoffnung war wieder zurück. Doch da die Chancenauswertung mangelhaft blieb und die Tessinerinnen ihre Kaltblütigkeit behielten, ging die Partie schliesslich mit 7:3 verloren.

Zweite Partie der Serie am Samstag

Nächsten Samstag haben die UHA-Frauen die Chance, die Halbfinalserie auszugleichen. Obwohl das Resultat im ersten Spiel deutlich ausfiel, sind die beiden Teams auf Augenhöhe. Mit einer überzeugenden Leistung stehen die Chancen auf den Serie-Ausgleich gut. Der Anpfiff am 9. März erfolgt um 19.30 Uhr in der Turnhalle Gringel.

SU Mendrisiotto – UH Appenzell 7:3

(3:0, 2:2, 2:1)

Palestra Liceo Cantonale di Mendrisio, Mendrisio. 75 Zuschauer. SR Hurni/Stutz.

Tore: 1. M. Murtorinne (A. Zulji) 1:0. 3. G. Intraina (R. Virtanen) 2:0. 11. M. Murtorinne (S. Teggi) 3:0. 21. S. Manser (V. Manser) 3:1. 35. S. Teggi 4:1. 37. S. Manser (A. Fritsche) 4:2. 39. M. Virtanen (A. Zulji) 5:2. 46. V. Manser (L. Heller) 5:3. 47. S. Teggi (M. Murtorinne) 6:3. 50. S. Teggi (G. Intraina) 7:3.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen SU Mendrisiotto. 3-mal 2 Minuten gegen UH Appenzell.

Bemerkungen: Svenja Manser (UH Appenzell) und Simona Teggi (SU Mendrisiotto) als beste Spielerinnen ausgezeichnet.

UH Appenzell: Marianne Knellwolf, Nathalie Müller, Corinne Knellwolf, Eliane Störi, Bernadette Brander, Nicole Fässler, Bibiana Schmid, Samira Eberle, Ronja Graf, Svenja Manser, Sabrina Schmid, Viviane Manser, Rebecca Gmünder, Gabriela Graf, Alina Fritsche; betreut durch: Aldo Blaser, Marco Solenthaler, Anita Messmer, Melanie Born, Corina Zwingli.

Abwesend: Zoe Bischofberger, Geraldine Wöcke, Livia Heller, Nicole Haag, Vanessa Speck, Alexandra Kern, Karin Fässler, Cindy Koller, Tamara Kalt, Lea Fritsche, Geraldine Wöcke