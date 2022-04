Der regierende Landammann Roland Dähler eröffnet die Landsgemeinde

Regierung und Amtsleute haben auf dem Stuhl Platz genommen und Roland Dähler, regierender Landammann, hält die Eröffnungsrede. Obwohl Dähler seit 2019 regierender Landammann ist, ist es die erste Landsgemeinde die er führt. Auch Frau Statthalter Monika Rüegg Bless nimmt zum ersten Mal am Aufmarsch teil.

Roland Dähler, regierender Landammann. Bild: PD

Wie immer ist der erste Teil der Rede in Schriftdeutsch. Dähler blickt auf die vergangenen zwei Jahre zurück, als die Pandemie den Kanton forderten. Dähler spricht die Spaltung der Gesellschaft in Impfbefürworter und Impfgegner an. Die ideologischen Diskussionen sollen schnellstmöglich beendet werden.

«Appenzellerinnen und Appenzeller dürfen sich nicht spalten lassen. Wir müssen zusammenhalten. Nur damit kommen wir weiter.»

Roland Dähler gedenkt dem Krieg in der Ukraine. «Ich bin tief bestürzt darüber, dass es in der heutigen Zeit in Europa einen Angriffskrieg geben kann.» Das Leid der Menschen mache ihn fassungslos, traurig und wütend. Es bleibe die Hoffnung auf baldigen Frieden und das Angebot, den ukrainischen Geflüchteten zu helfen.

Auch begrüsst er die Ehrengäste. An Bundesrätin Karin Keller-Sutter richtet er besondere Worte. Er wünsche eigentlich niemandem Schlechtes. «Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich schon ein klein wenig gehofft, dass Sie bei Ihrer Anfahrt mit dem Auto von Gossau über Herisau nach Appenzell einen Moment im Stau stehen bleiben.» Damit kritisiert er, dass der Bund den Bau eines Autobahnzubringer Appenzellerland um Jahre verschoben hat. Die Bundesrätin und die versammelten Menschen schmunzeln.

Auf private Einladung sind auch Christian Wulf, ehemaliger deutscher Bundespräsident, Christoph Mäder, Präsident von Economie Suisse, und Thomas Hefti, Präsident des Ständerats, anwesend.

Bevor die Behandlung der Traktanden beginnt, bittet Roland Dähler um einen Moment der Stille, um jenen zu gedenken, welche seit der letzten Landsgemeinde verstorben sind und in den Diensten der Innerrhoder Öffentlichkeit viel geleistet hatten.