Neugründung Online Weineinkauf mit neuartigem Bewertungssystem: Speicherer Jungunternehmer will die Branche aufmischen Christian Lampart hat einen Onlineshop gegründet. Er bietet Weine aus der Schweiz und Italien an. Das Spezielle daran: Die Konsumenten sollen sich beim Einkauf mehr auf Kundenbewertungen abstützen als auf die Meinungen von Weinexperten.

Christian Lampart aus Speicher ist ein Weinliebhaber und hat sich nun in dieser Branche selbstständig gemacht. Bild: Claudio Hetzel

Weinhandlungen gibt es schon mehr als genug. Dessen ist sich auch Christian Lampart bewusst. Trotzdem sieht der 30-jährige Jungunternehmer aus Speicher in der Branche noch Potenzial. Im April, mitten in der Coronakrise, hat Lampart den Onlineshop weingeschmack.ch gegründet. Die Idee kurz zusammengefasst: Der Weineinkauf soll vereinfacht werden und ohne Fachchinesisch für jedermann möglich sein. Dabei kann sich der Konsument auf die Meinung der Kundinnen und Kunden abstützen, welche den jeweiligen Tropfen bereits gekauft und bewertet haben. «Bei mir gibt es keine Experten, die vorgeben, wie ein Wein zu schmecken hat», sagt Lampart. Damit will er beitragen, die Weinbranche von ihrem teilweise elitären Image zu befreien. Vor allem unerfahrenere und neu interessierte Weinliebhaberinnen und -liebhaber sollen davon angesprochen werden. Erste Rückmeldungen zeigen ihm, dass dieses Konzept funktioniert.

Wer im Shop von Christian Lampart nach einem Wein sucht, der seinem Geschmack entspricht, muss fünf einfache Fragen beantworten. Dabei geht es beispielsweise um den Stil («opulent-schwer», «fruchtig-leicht»), zu welchem Essen eine Begleitung gewünscht ist und man Rot- oder doch Weissweine bevorzugt. Algorithmen werten die Antworten aus und machen anhand der gesammelten Kundenbewertungen Vorschläge. Dieses einmalige System verspricht somit eine höhere und bessere Trefferquote als vergleichbare Konkurrenzsysteme. «Die Vorschläge werden mit zunehmenden Bewertungen immer genauer», sagt Lampart. Ein Onlinekauf von Wein sollte somit einfacher werden – ohne ihn vorher verkostet zu haben. Durch die Möglichkeit, Einzelflaschen zu bestellen, könne die Kundschaft ihre persönliche Degustationsbox zusammenstellen und gemütlich zu Hause degustieren und bewerten, sagt der Jungunternehmer.

Nur Weine von Kleinproduzenten

Das rund 70 Weine umfassende Sortiment wächst stetig und stammt vorwiegend aus der Schweiz und Italien. Massenweine sind keine darunter. Vielmehr sucht Lampart nach unbekannten Kleinproduzenten. «Es sind naturbewusste Bauern, die mit Leidenschaft ehrliche Weine herstellen.» Mit solchen Geheimtipps will er sich von der Masse der Weinhandlungen abheben.

Vielen dieser Anbieter kennt der Jungunternehmer persönlich. Dank solcher Kontakte kann er sein über Jahre erworbenes Wissen über Weine ständig erweitern. Mit diesem Thema beschäftigt sich Lampart schon lange. Für ihn als «Genussmensch» bedeutet ein gutes Glas Wein zum Essen Emotionalität und Lebensfreude. Zudem interessiert er sich für das Handwerk Wein machen. Noch betreibt Lampart das Geschäft mit minimaler Infrastruktur, sein ausgebauter Keller dient dabei als Lager. Doch weil der Shop auf ein wachsendes Interesse stösst und der Kundenstamm stetig wächst, setzt Lampart nun immer stärker auf dieses berufliche Standbein.