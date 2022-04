Gemeinnütziges Engagement Dank der Spende einer Herisauer Stiftung: Neues Tixi-Fahrzeug für das Vorderland Der Behindertenfahrdienst hat in Appenzell einen Standort eröffnet und für das Vorderland ein Auto gekauft.

Die Tixi-Fahrer werden im Vorderland künftig mit einem neuen Mercedes Vito unterwegs sein. Bild: PD

Der Verein Tixi AR/AI hat im vergangenen Jahr trotz pandemiebedingter Einschränkungen 7699 Fahrten ausgeführt. 21 Fahrerinnen und Fahrer im Hinterland und 9 im Vorderland legten dabei 158 756 Kilometer in der Region zurück. Damit ­erreichte der Behinderten­fahrdienst 2021 bei der Fahrtenzahl wieder annähernd das Niveau vor Corona.

An der kürzlich durchgeführten Hauptversammlung im Mehrzweckraum des Restaurants Park der Stiftung Altersbetreuung Herisau konnte Präsidentin Monika Högger den 33 anwesenden Mitgliedern auch einige Neuigkeiten zum laufenden Betriebsjahr bekannt geben. So eröffnete Tixi AR/AI am 1. April einen Standort in Appenzell. Dafür konnten fünf neue Fahrer gewonnen werden, welche künftig die Fahrgäste aus Appenzell und Umgebung an ihr gewünschtes Ziel bringen.

Eine Neuerung gibt es auch im Appenzeller Vorderland. An diesem Standort konnte die ­gemeinnützige Institution Mitte März ein neues Fahrzeug in Betrieb nehmen. Diese Beschaffung möglich gemacht hat eine grosszügige Spende einer Herisauer Stiftung. Der neue Mercedes Vito verfügt wie das bisherige Fahrzeug über fünf Sitzplätze und eine elektrische Hebebühne für die komfortable Aufnahme eines Rollstuhls. Die wichtigste Neuerung ist aber der Allradantrieb am neuen Fahrzeug. Dies ermöglicht den ehrenamtlichen Fahrern den sicheren Transport der Fahrgäste während des ganzen Jahres. In Zukunft wird die Montage von Schneeketten in den meisten Fällen entfallen, was im Winter eine grosse Erleichterung ist. Im Vorderland organisieren neun Fahrer den Fahrdienst gemeinsam. Unter der aktuellen Leitung von Josef Blatter aus Oberegg treffen sie sich alle zwei Monate zu einer Sitzung, wo die neuen Fahr­termine verteilt und aktuelle Themen rund um Tixi besprochen werden. Jeder Fahrer fährt alle zwei Monate eine ganze Woche von Sonntag bis Samstag und stellt sich damit sechs Wochen pro Jahr unentgeltlich in den Dienst einer guten Sache.

Zwei Fahrer wurden verabschiedet

Einige solcher Freiwilligen wurden an der Hauptversammlung für ihre langjährige Tätigkeit geehrt. So engagieren sich Philipp Sutter (Herisau, Kassier), die beiden Fahrer Louis Kälin (Herisau) und Urs Schmid (Oberegg) sowie die Disponentinnen Sonja Bodenmann (Herisau), Marianne Schmid (Herisau) und Margrith Signer (Herisau) seit 10 Jahren für den Verein Tixi AR/AI. Mit Peter Führer aus Eggersriet und Ernst Schnellmann aus Herisau wurden dagegen zwei langjährige Fahrer, die zusammen 40 Jahre für den Behindertenfahrdienst im Einsatz standen, verabschiedet. Etwas düster sieht angesichts der massiv gestiegenen Treibstoffpreise die nahe Zukunft des Vereins aus. Die günstigen Fahrpreise sollen beibehalten werden, daher ist Tixi AR/AI weiter auf Spenden angewiesen.