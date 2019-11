Neues Terrain für die Appenzeller Schwinger Die Appenzeller Schwinger bereiten sich auf nächstes Jahr vor. Und ziehen am Seil, statt im Sägemehl zu stehen. Thomas Mock

Verschiedene Sportarten, wie unter anderem Seilziehen, standen beim Kick-off für die Schwinger auf dem Programm. Bild: PD

Nur kurz währte die Pause der Appenzeller Schwinger. Nach dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug im August waren es nur noch wenige Athleten, welche im Nachgang nochmals in die Schwinghosen stiegen.

Rund zwei Monate später haben die Schwinger das Wintertraining aufgenommen.

Vertrautes Seilziehen, fremdes Aikido

Der Start in das bevorstehende Wintertraining erfolgte am Samstag, wobei sich die Appenzeller Schwinger beider Kantone in der neuen Sportanlage Schaies in Appenzell trafen, ehe sie in verschiedene Gruppen eingeteilt wurden. Hierbei wagten sich die ansonsten mit Zwilchhosen und im Sägemehl stehenden Männer auf ein neues sportliches Terrain. Während die meisten von ihnen mit dem in Appenzell ebenfalls fest verankerten Seilziehen zumindest ansatzweise vertraut waren, schien die japanische Kampfsportart Aikido doch dem einen oder anderen noch etwas fremd. Die dritte Gruppe jagte sich währenddessen beim Squash gegenseitig durch die Halle, was einem Intervalltraining schon ziemlich nah zu kommen schien.

Im Zentrum dieses abwechslungsreichen Programms stand in erster Linie aber nicht der sportliche Aspekt, sondern die Verbundenheit und die Kameradschaftspflege der Mitglieder im gesamten Appenzeller Kantonalverband.

Besichtigung des Festgeländes 2020

Der erste Teil des diesjährigen Kick-offs fand sein Ende beim gemeinsamen Abendessen und Zusammensein im Berggasthaus Plattenbödeli, ehe es am Sonntagmorgen in der Turnhalle Schwende beim «Hallo Wach mit Alexandra» für die Sportler wieder erste Schweissperlen zu verdienen gab. Mit dem Jubiläumsfest «125 Jahre Eidgenössischer Schwingerverband» werden die Schwinger den Höhepunkt der nächsten Saison 2020 praktisch vor der eigenen Haustüre zu feiern wissen. Im Wissen um die harten Selektionskriterien werden insbesondere die heimischen Schwinger bemüht sein, sich mit einem vor allen Dingen verletzungsfreien Wintertraining optimal auf die kommende Saison vorzubereiten.

Mit der Besichtigung des Festgeländes 2020 erhielten die Appenzeller Athleten entsprechend erstmals einen Eindruck des Areals, in welchem sie im kommenden August wohl für den einen oder anderen heimischen Freudenschrei sorgen können.

Hinweiswww.appenzell2020.ch