Neues Pflegeheim für Gais geplant Heute erstreckt sich das Alterszentrum Rotenwies in Gais über zwei Häuser. Die Gemeinde plant, alles unter einem Dach zu vereinen. Baubeginn ist im Jahre 2021 vorgesehen. Astrid Zysset

In der Gemeinde Gais ist die Nachfrage nach einem Pflegeplatz seit Jahren hoch. (Bild: Christian Beutler/Keystone)

Das aktuelle Angebot rund um das Alterszentrum Rotenwies genügt den zukünftigen Anforderungen nicht mehr. Zu diesem Schluss kommt die Projektgruppe der Kommission für das Alter und des Gemeinderates. Die beiden mehrfach umgebauten und in die Jahre gekommenen Häuser sollen darum einem Neubau weichen. Dieser könnte Platz für 60 Pflegeplätze bieten.

Noch liegt kein fixfertiges Bauprojekt vor, doch die Stossrichtung ist klar. «Die derzeitigen Häuser sind zwar gut im Schuss, doch wir müssen die Weichen für die Zukunft stellen», sagt Andreas Winkler, Gemeinderat und Präsident der Kommission für das Alter. Die Auslastung im Rotenwies ist mit 96 bis 98 Prozent seit Jahren konstant hoch. «Das Ferienzimmer ist beinahe konstant belegt», so Winkler. Hinzu kommt, dass die Betriebsabläufe aufgrund der Aufteilung auf zwei Häuser erschwert sind. Das würde sich ebenfalls ändern, wenn alles unter einem Dach angesiedelt wird. 56 Pflegeplätze stehen jetzt zur Verfügung. Diese Anzahl soll, in Absprache mit dem Kanton, leicht erhöht werden. Mit dem Umbau oder Neubau von angrenzenden betreuten Wohnungen würde zudem einem Bedürfnis nach einer längeren, individuell gestaltbaren Lebensform Rechnung getragen. Alles in allem: Gute Gründe für den Neubau, findet die Projektgruppe.

Der Bau soll an der Gäbrisstrasse, ostwärts des heutigen Standorts des Gaiser Alterszentrums realisiert werden. Lage, Aussicht und die Ruhe, die sich dort finden, werden als ideal angesehen. Um den Dorfplatz wie auch den Bahnhof zu erreichen, wird die Einführung eines Shuttle-Betriebs geprüft.

Doch wer betreibt eigentlich das neue Alters- und Pflegezentrum? Für Winkler ist klar, dass dies eine «urgemeindeeigene Aufgabe» ist. «Einen externen Investor oder Betreiber sehen wir nicht. Wir wollen uns nicht nach deren Auflagen und internen Richtlinien orientieren.»



Finanzierung ist noch ungewiss

Wie teuer der Neubau sein wird, dazu will sich der Präsident der Kommission für das Alter nicht detailliert äussern. Zuviele unsichere Faktoren gebe es noch. Wie das Geld zusammen kommen soll, ist ebenfalls unklar. Als mögliche Rechtsform ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft favorisiert. Zur Diskussion stehen aber auch eine Genossenschaft oder eine Stiftung. So oder so: Die Gemeinde wird den Hauptanteil des Eigenkapitals beisteuern, hinzu könnten auch private Investoren kommen. Von den Bewohnerinnen und Bewohnern soll der Betrieb amortisiert respektive refinanziert werden. Wie viel Eigen- und Fremdkapital eingesetzt werden soll wie auch die reelle Tragbarkeitsrechnung über fünfzehn Jahre und mehr wird von externen Fachleuten geklärt. Für Winkler ist aber klar, dass die Gemeinde die Investition verkraften kann, auch ohne eine Steuerfusserhöhung in Kauf zu nehmen. «Wir sind eine finanziell gesunde Gemeinde. Eine solche Aufwendung liegt drin.» Über den Gemeindebeitrag wie auch die Höhe wird an der Urne abgestimmt werden.



An seiner vergangenen Sitzung hat der Gemeinderat den ausführlichen Bericht der Projektgruppe zur «Strategie Zukunft Alterszentrum Rotenwies» positiv zur Kenntnis genommen. Was nun noch im Detail aufgezeigt werden muss, ist die mögliche konkrete Umsetzung (Bau und Betrieb) wie auch das Finanzierungskonzept. Liegt alles vor, sind die Investitionen zugesichert und erfolgt eine positive Abstimmung, können bald die Bagger auffahren. Winkler rechnet mit einem Baubeginn im Jahre 2021.



Hinweis

Der Gemeinderat hat beschlossen, eine öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltung im kommenden Herbst durchzuführen.