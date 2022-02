Neuerscheinung Ein Appenzeller namens ... Auer Der Jurist Eugen Auer schreibt seit über 20 Jahren gereimte Kolumnen. Der Appenzeller Verlag veröffentlicht sie in Buchform. Werk Nummer fünf ist kürzlich erschienen.

Eugen Auer mit seiner Frau Margrit, die sich auch gerne bei der Ideenfindung beteiligt. Bild: Karin Erni

Langjährigen Leserinnen und Lesern dieser Zeitung ist Eugen Auer ein Begriff. Seine gereimten Glossen mit dem Titel «Ein Appenzeller namens …» erschienen während vieler Jahre regelmässig im Blatt. Zuerst schrieb der studierte Jurist in der «Appenzeller Zeitung» für die Rubrik Brosmete. Die Redaktion hätte ihn damals gebeten, in einem unverwechselbaren Stil zu schreiben, so der Autor.

«Ich dachte mir, reimen wird wohl kaum jemand, und habe es einfach mal probiert.»

Das Echo war so gut, dass seine Kolumnen einige Jahre später unter der Rubrik Freispiel alle 14 Tage im Hauptblatt des «Tagblatts» zu lesen waren.

Von der Kolumne zum Buch

Das «Freispiel» fiel 2016 einer Layoutänderung zum Opfer. «Am Finanziellen kann es nicht gelegen haben, ich hätte auch ohne Entlöhnung geschrieben», sagt Eugen Auer. Er fand aber umgehend eine neue schreiberische Heimat beim «Appenzeller Magazin». Das Honorar ist bescheiden, es besteht aus einem Jahresabonnement des «Appenzeller Magazins». «Das macht dann sieben Franken pro Vers», rechnet Auer scherzhaft vor. Der heute in Schwellbrunn domizilierte Appenzeller Verlag gibt die Glossen bereits seit rund 20 Jahren in Buchform heraus. Jüngst ist das fünfte Werk erschienen. Verleger Marcel Steiner sei am Anfang kritisch gewesen und habe nicht daran geglaubt, dass jemand Texte lesen wolle, die bereits in einer Zeitung erschienen seien, erinnert sich der Autor.

«Doch die erste Auflage war bald vergriffen und musste nachgedruckt werden.»

Die Bücher sind sogenannte Longseller und werden auch nach Jahren immer wieder bestellt. Aktuell sind nur noch der vierte und fünfte Band erhältlich, die ersten drei seien vergriffen, sagt Auer. «Deren Umschläge hat der bekannte Grafiker Hansjörg Rekade aus Speicher gestaltet.»

Er will kein Dichter sein

Das Talent zum Reimen liege in der Familie. «Schon meine Eltern haben gerne Verse gemacht und auch meine Schwester hat an Familienanlässen jeweils gereimte Reden gehalten.» Deutsch sei nebst Geschichte sein bestes Schulfach gewesen, so der Jurist. «Das war eine gute Voraussetzung für meine spätere Anwaltstätigkeit. Ich habe mein Leben lang viel diktiert. Wer ein guter Anwalt sein will, muss die Sprache beherrschen.»

Eugen Auer ist in Herisau geboren und wohnt nach Auslandaufenthalten über 50 Jahre in Speicher. Heute lebt der 86-Jährige mit seiner Frau Margrit im Hof Speicher. Als Dichter möchte er nicht bezeichnet werden.

«Dichtung ist Kunst und geht viel tiefer. Was ich mache, ist solides Handwerk. Die Silbenzahl muss stimmen, der Reim passen, und im Idealfall ist der Vers auch noch lustig.»

Auers Themen sind vielseitig und aktuell. Ereignisse aus Politik, Kultur und Gesellschaft werden beobachtet und mit spitzer Feder beschrieben. Immer wieder blitzt Appenzeller Schalk und ein feiner Humor durch.

Das Hobby halte ihn hoffentlich geistig fit, sagt der Autor. «Andere lösen im Alter Kreuzworträtsel.» Mit der Zeit wachse die Erfahrung, und das Reimen werde einfacher. Ab und zu mache er eine öffentliche Lesung, wenn er eingeladen werde, so Eugen Auer. «Mein Honorar ist meist ein Biber oder eine Flasche Wein. Zudem verkaufe ich vielleicht noch ein paar Büchlein.» 2.80 Franken verdient er pro Exemplar. Davon geht die Hälfte an die Illustratorin Regula Baumer.