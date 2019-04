In der Wellenrüti in Teufen entsteht neuer Wohnraum An der Speicherstrasse 79/81 in Teufen werden zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 14 Eigentumswohnungen gebaut. Bezugsbereit sollen sie im Sommer 2020 sein. Heute fand die Grundsteinlegung statt. Astrid Zysset

Käufer, Bauherrschaft wie auch Gemeindepräsident Reto Altherr bei der Grundsteinlegung. (Bild: Astrid Zysset)

In dem kleinen Metallkoffer befinden sich die Baupläne, der Projektbeschrieb wie auch eine Tageszeitung. Das seien allesamt Zeitzeugen für die nachfolgenden Generationen, so Patrick Thoma, Verwaltungsratspräsident der Thoma Immobilien Treuhand AG. Die Thoma Immobilien Treuhand AG realisiert zusammen mit der Sanver Immo AG an der Speicherstrasse im Gebiet Wellenrüti zwei Häuser mit Eigentumswohnungen und einer Tiefgarage. Erschlossen werden die Gebäude von der Wellenrütistrasse her. Heute fand die Grundsteinlegung statt. Im Rahmen dieser wurde der kleine Metallkoffer vergraben und somit alle relevanten Informationen rund um das Projekt für Jahrzehnte konserviert.

Auf der keilförmigen Parzelle an der Speicherstrasse 79/81 befand sich lange Zeit ein Einfamilienhaus inklusive eines privaten Hallenbads. Nun entstehen 14 Wohnungen. «Das ist gelebte innere Verdichtung», sagte Thoma. Moderne 2,5- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen werden gebaut. Bei allen ist ein grosser Aussenbereich vorgesehen respektive ein grossflächiger Balkon mit freier Sicht auf den Alpstein. Ein Konzept, das aufzugehen scheint: Acht der 14 Wohnungen wurden mittlerweile bereits verkauft. Viele der neuen Besitzer waren an der Grundsteinlegung zugegen und machten sich erstmals ein Bild von ihrer künftigen Wohnumgebung.

Über jene hatte Gemeindepräsident Reto Altherr nur Gutes zu berichten. In seiner Rede anlässlich der Grundsteinlegung lobte er Teufen als fortschrittliche Gemeinde. Zugleich mahnte er aber zum «behutsamen Vorwärtsgehen». «Die Balance zwischen Tradition und Moderne zu finden, ist nicht immer einfach», so Altherr. Besonders herausfordernd sei dies bei Neubauten. Der Gemeindepräsident fand dann aber, dass man beim Bauprojekt Wellenrüti «einen guten Weg gefunden habe», um allen Ansprüchen gerecht zu werden. Und weiter: «Eine Grundsteinlegung ist immer ein spezieller Akt. Sie gilt als Zeichen dafür, dass etwas Neues entsteht.» Noch klafft am künftigen Standort der beiden Häuser eine Baugrube. Aber bereits im Sommer 2020 sollen die Käufer ihr neues Zuhause beziehen können.