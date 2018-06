Wechsel im Prorektorat der Kantonsschule Trogen Am 1. August erhält das Gymnasium der Kantonsschule Trogen einen neuen Prorektor. Erich Fässler gibt das Amt nach 15 Jahren ab.

Lukas Geiger übernimmt seine Aufgabe am 1. August. (Bild: PD)

Der in St. Gallen aufgewachsene Lukas Geiger ist zum neuen Prorektor des Gymnasiums der Kantonsschule Trogen gewählt worden. Das wurde gestern im Rahmen einer Mitteilung bekannt gegeben. Geiger absolvierte sein Studium der Geschichte und der Politikwissenschaften in Bern. Das Höhere Lehramt erlangte er an der Pädagogischen Hochschule Bern. Nach einer Lehrtätigkeit auf Stufe Berufsmaturität an der Gewerblich-Industriellen Berufsschule Bern unterrichtet er seit 2010 Geschichte in Trogen. Der vierzigjährige Lukas Geiger lebt in Wittenbach und ist im Kantonalverband der Pfadi St. Gallen-Appenzell aktiv. Er wird die Nachfolge von Erich Fässler antreten.

Fässler hatte das Amt 15 Jahre lang inne. Am 1. August 1997 trat er seine Funktion als Mittelschullehrer für Deutsch und Geschichte an der Kantonsschule an. Sechs Jahre später wurde er zum Prorektor gewählt. Zuvor war er unter anderem Internatsleiter am Lyceum Alpinum in Zuoz und am Gymnasium Immensee. Bekannt ist Erich Fässler auch als Hauptmann von Appenzell von 2002 bis 2014 und heutiger Kolumnist in der Appenzeller Zeitung. Die Weiterentwicklung der Schule und neue Lernformen waren ihm als Prorektor sehr wichtig. Seine Leidenschaft galt aber immer auch dem Unterrichten. So hatte er sich immer für die Vernetzung seines Fachgebietes mit anderen Fächern eingesetzt. Bis zu seiner ordentlichen Pensionierung wird Fässler auch weiter als Geschichtslehrer an der Kantonsschule tätig sein. (kk)