Andy Winkler ist neuer Präsident der Spitex Rotbachtal An der 6. Mitgliederversammlung der Spitex Rotbachtal blickt Präsident Gerhard Frey auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Die Versammlung war gleichzeitig seine letzte. Claudio Weder

Gerhard Frey (rechts) übergibt das Präsidium der Spitex Rotbachtal an Andy Winkler (3. von rechts). (Bild: Claudio Weder)

Es gibt zwei Gründe, warum sich Präsident Gerhard Frey für den Geschäftsbericht 2018 der Spitex Rotbachtal den Titel «Fit für die Zukunft» ausgedacht hat. Zum einen soll dies ein Appell sein an die Gesundheit jedes einzelnen Vereinsmitglieds, zum anderen bezieht sich der Titel auf die gesamte Organisation, die im Jahr 2013 als Zusammenschluss der früheren Spitexvereine Teufen, Bühler und Gais gegründet wurde. Seither dürfe der Verein nämlich auf sechs erfolgreiche Jahre zurückblicken – und sei damit gerüstet für die Zukunft. Mit diesen Worten eröffnete Gerhard Frey am Samstag die 6. Mitgliederversammlung der Spitex Rotbachtal im Lindensaal Teufen – die gleichzeitig seine letzte war.

Mit Gesundheitsthemen bestens vertraut

Gerhard Frey präsidiert den Verein seit seiner Gründung im Jahr 2013. Für die kommende Amtsperiode 2019–2021 wird er sich nun nicht mehr zur Verfügung stellen. Als Nachfolger wurde Andy Winkler gewählt, der bis anhin im Vorstand als Delegierter der Gemeinde Gais tätig war.

Winkler lebt seit 30 Jahren in Gais und ist mit Alters- und Gesundheitsthemen bestens vertraut, amtet er doch bereits seit 10 Jahren im Gemeinderat Gais als Präsident des Alterszentrums. Es sei nicht einfach, Gerhard Frey gehen zu lassen, sagte er. Er werde aber mit bestem Wissen und Gewissen das weiterführen, was Gerhard Frey über all die Jahre hinweg aufgebaut habe. Aus dem Vorstand zurückgetreten sind des Weiteren Jürg Engler und Werner Holderegger. Neu gewählt wurden Hanspeter Michel und Fredy Mettler.

Kantonale Höchstansätze erneut unterschritten

Finanziell stehe der Verein auf «stabilen und gesunden Beinen», wie Frey rückblickend festhielt. Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit einem Betriebsergebnis von 36800 Franken, einem Finanzergebnis von 1770 Franken sowie einer Bilanz mit Aktiven und Passiven von je 973000 Franken. Frey:

«Erfreulich ist, dass wir beim Aufwand dank einer hohen Ausgabedisziplin um fast 90000 Franken besser abschliessen konnten als budgetiert.»

Damit konnten die kantonal festgelegten Höchstsätze erneut unterschritten werden – und dies ohne Beeinträchtigung der Pflegequalität. «Für 2018 liegen die Zahlen noch nicht vor, alle Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass wir wiederum etwa 15 Prozent unter diesen Grenzwerten abschliessen können», so Frey in seinem Jahresbericht. «Das heisst, dass die Einwohner im Rotbachtal als Bezüger unseres Dienstleistungsangebots sehr gut versorgt werden konnten und die Steuerpflichtigen mit im Vergleich nur sehr tiefen Spitexkosten belastet werden mussten.» Und dies trotz einer Zunahme der Kundenzahl von 289 auf 319.