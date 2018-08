Neue Züge: Die Appenzeller Bahnen setzen den ersten "Walzer" ein Der erste "Walzer" fährt durchs Appenzellerland: Die Appenzeller Bahnen setzen das neue Fahrzeug am Montag erstmals auf der Linie Gossau-Appenzell-Wasserauen ein. Die weiteren Fahrzeuge der Linie folgen voraussichtlich bis Ende September.

Der "Walzer" bei der Testfahrt in Schwende. (Bild: pd)

(pd/lim) Seit Montag ist der "Walzer" auf den Schienen der Appenzeller Bahnen unterwegs. Bevor die neuen Züge die Werkhallen von Stadler Rail AG verliessen, fand eine Abnahme im Werk statt. Anschliessend erfolgte laut Medienmitteilung der Transport auf der Schiene von Bussnang via Winterthur nach Gossau. Die Inbetriebnahme und Typentests, die unter anderem Antriebsoptimierungen, Bremsprobefahrten und Klimatests beinhalten, finden seit Ende März in der Werkstatt sowie auf dem Schienennetz der AB statt.

Erstes Fahrzeug am aufwendigsten

Die Testphase des ersten Zuges nahm am meisten Zeit in Anspruch. Unregelmässigkeiten konnten bei den restlichen Fahrzeugen grösstenteils bereits im Werk ausgebessert werden. Dominic Graber, Leiter Rollmaterial/Werkstätten bei den AB, zieht Bilanz: «Es macht Freude, die Früchte jahrelanger Vorbereitungsarbeiten ernten zu dürfen.» Die Koordination der Testphase stelle für das Projektteam eine grosse Herausforderung dar, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Einerseits dürfen die Testfahrten den bestehenden Fahrplanbetrieb nicht beeinträchtigen, andererseits sind die Platzverhältnisse in den Werkstätten und der Gleisanlagen beschränkt. «Erste Fahrzeuge der alten Generation haben wir bereits ausgemustert, weitere folgen, sobald sich die ersten Neufahrzeuge im Fahrgastbetrieb bewährt haben», so Graber weiter.

Für die neu durchgehende Linie Trogen-St.Gallen-Appenzell haben die Appenzeller Bahnen weitere Züge bei Stadler Rail AG bestellt. Die elf Züge Typ «Tango» sind im Moment auf den Strecken St.Gallen-Trogen sowie Teufen-Appenzell für Testfahrten unterwegs. Der erste «Tango» wird voraussichtlich ab Mitte August zwischen Appenzell und Teufen für den Fahrgastbetrieb eingesetzt.