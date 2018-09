Neue Räume für Erwachsenenbildung in Herisau Heute Freitag werden die Schulungsräume der ErwachsenenBildung AR GmbH im Rosenaupark eingeweiht. Dank diesen können nun auch Tageskurse durchgeführt werden. Claudio Weder

Beat Meyer, Geschäftsführer der ErwachsenenBildung AR GmbH, im neuen Schulungsraum im Rosenaupark. (Bild: Claudio Weder)

Der Mehrzweckraum im Zentrum des kürzlich fertiggestellten Rosenauparks ist hell, geräumig und mit modernster Technik ausgerüstet. Die eine Hälfte der Tische reiht sich in U-Form um einen Flipchart, die übrigen Tische sind zu Viererblöcken angeordnet. Nichts gleicht einem klassischen Schulzimmer – schnell wird klar, dass hier künftig Erwachsenenbildung stattfinden soll.

Seit diesem Monat wird der zweiteilige Mehrzweckraum inklusive Küche von der ErwachsenenBildung AR GmbH gemietet. Bislang hatte die Firma keine eigenen Räume zur Verfügung, sondern mietete diese im Berufsbildungszentrum (BBZ) Herisau. Der Nachteil: «Wir konnten tagsüber keine Kurse anbieten», sagt Geschäftsführer Beat Meyer. Dies soll sich nun ändern: «Der neue Mehrzweckraum gibt uns die Möglichkeit, ganztägige Seminare anzubieten.» Die Räume im BBZ werden bei Bedarf aber weiterhin gemietet.

Neue Räume kommen gut an

Obwohl die neuen Kursräume erst heute Freitag eingeweiht werden und der offizielle Startschuss Ende Oktober fallen wird, hat bereits ein Kurs am neuen Standort stattgefunden. Die Resonanz war durchwegs positiv: «Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fühlten sich wohl. Sie schätzten die zentrale Lage, die Infrastruktur sowie die gute Lernatmosphäre», sagt Meyer.

Die ErwachsenenBildung AR GmbH bietet derzeit rund 30 professionell geführte Kurse in den Bereichen Berufsleben und Persönlichkeit, Informatik, Sprachen, Fitness und Gesundheit sowie Freizeit an. Die Kurse werden in Gruppen von sechs bis zwölf Personen durchgeführt. Auch Privatstunden sind im Angebot. Geleitet werden die Weiterbildungskurse von insgesamt 25 professionellen Kursleiterinnen und Kursleitern.

Potenzial im Bereich Freizeit und Hobby

Dank der neuen Räume wird es in Zukunft neue Kurse geben: «Die Tatsache, dass wir mehr Tageskurse anbieten können, macht das Angebot gerade für Firmen attraktiver», sagt Meyer. Dank der Unterteilbarkeit des Raumes könnten Kurse vermehrt auch zeitgleich stattfinden.

Während viele Konkurrenzanbieter auf Diplomkurse setzen, sieht Meyer gerade im Bereich Freizeit und Hobby Potenzial. «Weiterbildungen im Freizeitbereich sind gefragter denn je», sagt er. Zudem lasse dieser Bereich ein vielfältiges Spektrum an Kursen zu: «Wir bieten zum Beispiel einen Pilzfotografie-Kurs an, der den Teilnehmern sowohl biologisches als auch fotografisches Wissen vermittelt.»

Laut Beat Meyer, der seit über 25 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig ist, darf das Lernen nie ein Ende haben. Aus diesem Grund schreibt er der Erwachsenenbildung einen hohen Stellenwert zu: «Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück.»