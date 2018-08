Neue Möglichkeiten nach dem Tod Betroffene wissen oft nicht recht, was es bei einem Todesfall eines Angehörigen alles zu beachten gilt. Die Gemeinde organisiert deshalb am 25. August einen informativen Stationenweg.

Müssen den Angehörigen oft Auskunft geben, was nach einem Todesfall alles gemacht werden muss: Annemarie Angele und Lars Syring. (Bild: PD)

In Trauergesprächen stellten die katholische Pastoralassistentin Bühlers, Annemarie Angele, und der reformierte Pfarrer der Gemeinde, Lars Syring, immer wieder fest, dass Betroffene nicht so recht wissen, was in einem Todesfall eines Angehörigen alles gemacht werden muss. Um dieses Verständnis zu schärfen und Hintergrundinformationen zu vermitteln, organisiert die Friedhofkommission gemäss Mitteilung des Gemeinderats am 25. August einen informativen Stationenweg. Von 10 bis 11 Uhr zeigen diverse Stellen auf, was ihre Aufgaben sind und weisen Interessierte auf wichtige Punkte hin. Anschliessend können sich alle Teilnehmenden bei Wurst und Brot in lockerer Atmosphäre austauschen. Thematisiert wird alles vom Sterben über den Tod bis hin zur Trauer. Nebst einem Arzt, Einsarger, Leichenwagenführer, Pastoralassistentin, Pfarrer und der Leiterin der Einwohnerkontrolle und dem Bestattungsamt, zeigt auch der Friedhofsgärtner auf, was zu seiner Arbeit gehört.

Weiter wird der Friedhofplaner Martin Klauser das Konzept des Friedhofs erläutern und damit aufzeigen, dass sich die Bedürfnisse der Bestattungsmöglichkeiten und des Abschiednehmens in den letzten Jahren gewandelt haben.

Bedürfnissen gerecht werden

Diesen veränderten Bedürfnissen möchte die Friedhofskommission möglichst gerecht werden. So steht nebst dem klassischen Grabfeld, ein Urnengrab und das Gemeinschaftsurnengrab als Wahlmöglichkeit für die letzte Ruhe zur Verfügung. Neu wird auch ein Wiesengrabfeld angeboten. «Dafür gab es in jüngster Zeit immer mal wieder Anfragen», sagt Pfarrer Lars Syring. Auf einer Exkursion nach St. Gallen habe sich die Friedhofkommission inspirieren lassen und entschieden diese Möglichkeit auch in Bühler zu schaffen. Neu gibt es zudem einen speziellen Bereich für Sternenkinder. Also Kinder, die medizinisch noch nicht als solche gelten. «Dieses Bedürfnis ist noch nicht alt», erklärt Lars Syring. Eine Fehlgeburt kann für Eltern traumatisch sein. Deshalb erachtet er es seelsorgerlich als sinnvoll den Eltern ein Abschiedsritual anzubieten und einen Ort zu schaffen, um das Erlebte zu verarbeiten.

Besondere Grabzeichen erhalten

Auf der freien Fläche des jetzigen Felds für Familiengräber entsteht ein Lapidarium. Dank diesem bleiben Grabzeichen erhalten, die sowohl aus religionspädagogischer als auch aus kulturhistorischer Perspektive wertvoll sind. Bis anhin sind diese bei den Grabfeldräumungen verschwunden. Der Friedhof als auch der Informationsanlass vom 25. August steht Personen aller Religionen offen. «Deshalb können die Menschen das Zeichen ihrer Religionszugehörigkeit auf dem provisorischen Grabzeichen wählen – oder auch ganz darauf verzichten», sagt Lars Syring und weist darauf hin, dass es sich beim Friedhof in Bühler um eine Gedenkstätte der politischen Gemeinde handelt. (gk)