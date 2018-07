Neue Heimleitung im Seniorenheim Bad Säntisblick Im "Bad Säntisblick" in Waldstatt übernehmen Christoph und Sandra Fuhrer die Leitung von Walter und Margrit Harzenetter. Nach neuen Jahre im Seniorenheim verabschiedet sich auch die Gruppenleiterin

Walter und Margrit Harzenetter (links) verabschieden Doris Schönenberger (mitte) und begrüssen die zukünftige Heimleitung Sandra und Christoph Fuhrer (rechts). (Bild: PD)

(pd) Im privaten Seniorenheim Bad Säntisblick in Waldstatt kommt es in der Heimleitung zu einer Wachablösung. Walter und Margrit Harzenetter übergeben die Leitung nach zehn Jahren an Christoph und Sandra Fuhrer. Wie am «Säntisblick»-Sommerfest weiter bekannt wurde, geht auch Doris Schönenberger, langjährige Gruppenleiterin, nach neun Jahren in Pension.

«Wir sind froh, dass mit Christoph und Sandra Fuhrer wieder ein Ehepaar die Heimleitung übernimmt», sagt Walter Harzenetter. Er gibt die Heimleitung Ende 2018 ab und wird danach dem Seniorenheim noch bis zur Erreichung des Pensionsalters im nächsten Juni für strategische Aufgaben zur Verfügung stehen.

Neue Heimleitung hat langjährige Erfahrung

Mit Christoph und Sandra Fuhrer übernimmt ein bestens qualifiziertes Ehepaar sukzessive die Heim- und Pflegeleitung. Christoph Fuhrer arbeitet seit einem Jahr in Waldstatt als Stellvertreter von Walter Harzenetter und führte zuvor das Altersheim Büel in Stein. Christoph Fuhrer ist zudem Präsident der Sektion Appenzellerland der Curaviva, des Verbandes der Heime und Institutionen in der Schweiz.

Seine Ehefrau leitete vor dem Engagement in Waldstatt die Intensivpflegestation in der Hirslanden-Klinik Stephanshorn in St. Gallen. Sie wird im «Säntisblick» schrittweise die Leitung der Pflege von Margrit Harzentter übernehmen, die noch bis Juli 2019 stellvertretend in dieser Funktion und in der Qualitätssicherung der Pflege mitwirkt.

Abschied von Gruppenleiterin



Ende Juni verabschiedet sich Doris Schönenberger vom Waldstätter Seniorenheim. Sie war während neun Jahren verantwortliche Gruppenleiterin. Ausserdem war sie Stellvertreterin der Leitung Pflege und unterstützte Pflegeleiterin Margit Harzenetter immer wieder mit ihrer Erfahrung und ihrer Fachkompetenz. Doris Schönenberger habe den «Säntisblick» im Aufbau und in der Entwicklung sowie im Bereich der Pflege in den letzten Jahren entscheidend mitgeprägt, sagte Heimleiter Walter Harzenetter, zum Abschied seiner langjährigen Mitarbeiterin.

Das «Bad Säntisblick» in Waldstatt hat eine lange Tradition. Im Jahre 1965 wurde das damalige Kurhotel in ein privates Seniorenheim umgewandelt. Im Jahr 2008 übernahmen Walter und Margrit Harzenetter zusammen mit Walter Nägeli und Gregor Bodenmann das «Bad Säntisblick» mit dem Ziel, das Seniorenheim in Waldstatt nicht nur zu erhalten, sondern zu erweitern und neu aufzubauen.

Sanierung vor fünf Jahren abgeschlossen

Im Sommer 2013 wurden die umfassende Sanierung und der Erweiterungsbau abgeschlossen. Seither verfügt das Seniorenheim über 63 Betten und ist sehr gut ausgelastet. «Der wohnliche Neubau, die familiäre, engagierte und fachkompetente Pflege und Betreuung sowie die Gastlichkeit und Küche prägen den guten Ruf unseres Heims», ist Walter Harzenetter überzeugt.

Vor zwei Jahren ist die Trägerschaft des Waldstätter Seniorenheims vollumfänglich an das St. Galler Immobilienunternehmen Fortimo Group AG übergegangen. Dies im Hinblick auf eine mittelfristige Nachfolgelösung in der Heimleitung und mit dem Ziel, die Zukunft des Hauses langfristig zu sichern. (pd)