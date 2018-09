Neue Besitzerin für Hotel Herisau Beim Hotel Herisau kommt es zu seinem Eigentümerwechsel. Die Kasper Group kauft René Wohnlich die Betriebsgesellschaft ab. Der Käuferin gehören bereits die Immobilien. Die künftig Hotelleitung ist geregelt. Jesko Calderara

Die Führungskräfte des Hotels Herisau: René Wohnlich mit seiner Nachfolgerin Sandra Diem (vorne) sowie Ramona Kammerlander (Hauswirtschaftsleiterin), Stefan Hilsdorf (Küchenchef) und Mathias Lehner (Food & Beverage Manager). (Bild: Jesko Calderara)

René Wohnlich gibt die operative Führung des Hotels Herisau per Ende Oktober ab. Der 41-Jährige bleibt jedoch im Verwaltungsrat der gleichnamigen Betriebsgesellschaft. Diese hat er an die Kasper Group mit Sitz im aargauischen Oberentfelden veräussert. Ihr gehören bereits die Hotelliegenschaften an der Bahnhofstrasse. Die Leitung übergibt Wohnlich an seine langjährige Stellvertreterin Sandra Diem, welche bereits seit 20 Jahren für das Herisauer Hotel mit seinen 33 Zimmern tätig ist. Diem besitzt einen Bachelor of Science in International Hospitality Management. Nach diversen Stationen in Süddeutschland, im Wallis und Graubünden, führte ihr Weg ins Appenzellerland, an den Bodensee und schliesslich nach Herisau. Ansonsten wird der Besitzerwechsel keine Auswirkungen haben, das bisherige Leitungsteam und die insgesamt 25 Mitarbeitenden bleiben an Bord.

Nach 14 Jahren hat sich Wohnlich zum Verkauf der Hotel Herisau AG entschieden. Leicht ist ihm dieser Schritt nicht gefallen. «Das Haus mit seinen vielen Stammgästen und die Angestellten liegen mir am Herzen.» Allerdings verspüre er den Wunsch nach einer beruflichen Veränderung. Wohnlich wird Geschäftsleitungsmitglied der Genossenschaft Alterszentrum Kreuzlingen.

Die Nachfolgelösung bezeichnet er als «Glücksfall». Das Hotel erhalte dadurch neue Impulse und könne von Synergien profitieren, sagt Wohnlich. Als Beispiele nennt er den Einkauf, den Wissenstransfer und den Verkauf. Die Aargauer Kaspers Holding AG ist eine der grössten in Privatbesitz befindlichen Hotelgruppe der Schweiz. Sie besitzt und betreibt schweizweit 18 Hotel- und Gastronomiebetriebe. Seit 2011 gehörte ihr auch die BH Herisau AG, die Immobiliengesellschaft des grössten Hotels in der Hinterländer Gemeinde. Sie kaufte die Liegenschaften der Schweizer Paraplegiker-Stiftung ab. Dabei wurde das Unternehmen wurde damals in zwei Gesellschaften geteilt. Die Führung des Hotelbetriebs und des Restaurants übernahm Wohnlich auf eigene Rechnung. Seine Betriebsgesellschaft war auch für die Verwaltung der Immobilien zuständig. In den letzten Jahren baute das Hotel Herisau vor allem den Seminar- und Businessbereich stark aus. Zudem wurde in die Erneuerung der Zimmer und der übrigen Infrastruktur investiert. Die Auslastung beträgt rund 70 Prozent, was in der Region ein überdurchschnittlicher Wert ist.