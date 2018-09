Neue Mitglieder der Kirchenbehörde in Amt und Würde Sybille Blumer, Martin Breitenmoser und Marcel Steiner übernehmen Ämter in der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell.

Die neuen Behördenmitglieder: Martin Breitenmoser, Sybille Brunner und Marcel Steiner (von links). (Bild: PD)

Im Rahmen des Erntedank-Gottesdienstes wurden kürzlich in der Kirche Urnäsch drei neue Behördenmitglieder der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell von der abtretenden Synodalpräsidentin Heidi Steffen, Herisau, in ihre Ämter eingesetzt. Es sind dies die neue Synodalpräsidentin Sibylle Blumer, Urnäsch; Martin Breitenmoser, Appenzell, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission; und Marcel Steiner, Schwellbrunn, Mitglied des Büros der Synode.

Die Evangelisch-reformierte Landeskirche beider Appenzell versteht sich laut Medienmitteilung als Weggemeinschaft von Menschen und will mit der feierlichen Amtseinsetzung der neuen Behördenmitglieder sichtbar machen, dass die Landeskirche nur mit dem Engagement vieler Freiwilligen existieren kann.

Auf die Freiwilligenarbeit kam auch Pfarrerin Ellen Schout in ihrer Predigt zu sprechen. Am Erntedank gelte es nicht nur für die Früchte von Feld und Acker zu danken. Ebenso sei allen Freiwilligen zu danken, die sich in Vereinen, sozialen Institutionen, im Privaten und in der Kirche ehrenamtlich engagierten. Auf das Danken folge das Denken, dies wiederum münde ins Tun, in ein Tun jedes einzelnen Freiwilligen, das die Welt ein Stück besser mache. Der Festgottesdienst wurde vom Saienchörli Urnäsch musikalisch begleitet. Die Landfrauen Urnäsch schmückten die Kirche mit Feldfrüchten, Obst und selbstgemachten Produkten von besonderer Naturnähe. (pd)