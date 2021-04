Neubauprojekt

Die Carrosserie Pfister AG ist ein Familienunternehmen. 2021 feiert es sein 50-Jahr-Jubiläum. Fabian Pfisters Vater, Walter Pfister, gründete 1971 in Amriswil seinen ersten eigenen Betrieb und übernahm nur ein Jahr später auch die Autolackiererei Stadler an der Alpsteinstrasse. 1977 erwarb Walter Pfister die Parzelle am heutigen Standort an der Industriestrasse und nahm 1979 seine neue Spenglerei und Lackiererei in Betrieb. Ab 1980 konzentrierte er sich auf diesen Standort. Einrichtungen und Werkzeuge waren stets auf dem neusten Stand. So war der Herisauer Betrieb gemäss Geschäftsführer Fabian Pfister 2017 auch einer der schweizweit ersten, der einen Farbmischroboter eingesetzt hat. Aber nicht nur bei den Abläufen gab es immer wieder Anpassungen. 1985 und 1990 erfolgten zwei Ausbauschritte. Die Neubaupläne gibt es seit einigen Jahren. (pag)