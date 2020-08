Wegen Corona mit Verzögerung: Neubau für die Tagesstrukturen in Niederteufen eingeweiht Seit Mitte Mai hat der Mittagstisch in Niederteufen ein neues Zuhause. Heute wurde er offiziell eingeweiht.

Die neuen Räumlichkeiten der Tagesstrukturen präsentieren sich hell und geräumig. Bild: Astrid Zysset

Eigentlich ist der Neubau für die Tagesstrukturen in Niederteufen schon seit dem 11. Mai in Betrieb. Doch die Coronapandemie verunmöglichte eine Eröffnungsfeier. Die wurde heute nachgeholt. Schulpräsidentin Bea Weiler erinnerte sich in ihrer Rede an die Sitzungen im benachbarten blauen Schulhaus. Oftmals habe sie aus dem Fenster geblickt und viele Schaulustige registriert, die das Treiben rund um den Neubau verfolgten. «Die Baustelle wurde zu einem Quartiertreffpunkt», so Weiler lachend. Eigentlich schade, dass diese Zeit nun vorbei sei, führte die Schulpräsidentin weiter aus. «Dafür haben wir nun aber einen wunderschönen Neubau bekommen.» Das Gebäude soll nach der Pandemie auch Vereinen und Privaten zur Verfügung gestellt werden.

Spielplatz folgt in den kommenden Tagen

Eigentliche Nutzniesserin ist aber die Schule. Im Obergeschoss ist die Spielgruppe untergebracht, unten findet der Mittagstisch für die bis zu 30 Kinder sowie die Nachmittagsbetreuung statt. An zwei Vormittagen ist zusätzlich die Erwachsenenbildung eingemietet. Schulleiterin Janine Haltiner, welche unter dem Dach ihr Büro hat, brachte es dann auch auf den Punkt: «Hier ist eigentlich den ganzen Tag über Betrieb.» Etwas fehlt allerdings noch: der Spielplatz. Deshalb überreichte Bea Weiler der Schulleiterin ein kleines Holzkarussell als Einweihungsgeschenk. Der eigentliche Spielplatz werde in den kommenden Tagen montiert.

Am Standort des jetzigen Neubaus war früher der alte Kindergarten angesiedelt. Dieser wurde im Frühjahr 2019 abgebrochen. Einen Kredit für den Ersatzbau über 1,58 Millionen Franken hiessen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im September 2018 gut. Der Ersatz wurde notwendig, weil das blaue Schulhaus, wo die Tagesstrukturen einst untergebracht gewesen waren, saniert wird.