Neuanfang Herisauer Musikfabrik will mit Retromusik und Karaoke Gäste gewinnen Das Herisauer Konzertlokal im Industriegebiet hat die Coronapandemie überstanden und nimmt unter einem neuen Inhaber wieder Fahrt auf.

Nestor Bicoy, der neue Betreiber der Musikfabrik ist selbst begeisterter Musiker. Bild: Karin Erni

In den gut zwei Jahren ihres Bestehens hat sich die Musikfabrik im Herisauer Steigcenter als beliebte Location für Konzerte und Feierlichkeiten etabliert. So war die Bar im Oktober Austragungsort der BandXost-Qualifikation. Die Gründerin und frühere Betreiberin Dunja Graf musste die Tätigkeit wegen einer beruflichen Neuorientierung aufgeben.

In Nestor Bicoy hat sie einen Nachfolger gefunden, der die Musikfabrik in ähnlichem Stil weiterführen will. Der gebürtige Filipino war schon in verschiedenen Gastrobetrieben in der Schweiz und im Ausland tätig. Zuletzt führte der Musikbegeisterte die Fridays-Bar in der ehemaligen Brauerei Stocken in St.Gallen. Die Bar sei ein beliebter Treffpunkt gewesen, sagt Nestor Bicoy.

«Zudem verwöhnte ich die Gäste immer mal wieder mit kulinarischen Spezialitäten aus meiner Heimat.»

Wegen des Corona-Lockdowns musste er die Bar aber aufgeben. Nun hofft er auf einen erfolgreichen Neustart in Herisau. «Das Lokal ist sehr gross und verfügt über eine Bühne. Ich hoffe, dass viele Gäste den Weg hierher finden.» Was ihm zum totalen Glück noch fehlt, ist eine Gastroküche, in welcher er seine Gäste auch wieder bekochen kann.

Gute Stimmung garantiert

Nestor Bicoy spielt selbst Keyboard und haut gerne in die Tasten, wenn die Gäste es wünschen. Der Vollblutmusiker absolvierte in seinem Leben schon unzählige Soloauftritte oder begleitete Sängerinnen und Sänger. Sein Repertoire sei sehr breit, mit Schwerpunkt auf den 70er- und 80er-Jahren, sagt er. «Aber ich spiele auch gerne Rock und Funk.» Gerne will Nestor Bicoy die gute Tradition der Musikfabrik weiterführen und jungen Bands Auftrittsmöglichkeiten bieten. Er verfügt ausserdem über eine Karaoke-Anlage. «In meinem früheren Lokal war das Singen sehr beliebt bei den Gästen und hat für gute Stimmung gesorgt.»

Am Freitag und Samstag steht Livemusik auf dem Programm, von Dienstag bis Donnerstag ist Barbetrieb. Nebst Wein und Appenzeller Bier stehen auch verschiedene Cocktails und alkoholfreie Getränke auf der Karte. Wer Lust auf etwas Bewegung hat, spielt eine Partie Billard oder vergnügt sich am Töggelikasten. Auf der Grossleinwand können Fussballspiele übertragen werden. Das Lokal, das Platz für rund 100 Personen bietet, kann auch für private Anlässe gemietet werden. Es liegt in Gehdistanz zum Bahnhof Herisau und verfügt über genügend Parkplätze. Mehr Infos unter www.musikfabrik-herisau.ch.